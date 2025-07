Angela Brambati parla dell'addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri e svela dettagli su quello che accadde all'epoca.

Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, è tornata a parlare dell‘addio di Marina Occhiena avvenuto nel 1981. Un addio che lasciò l’amaro in bocca ai fan del gruppo italiano e sul quale, oggi, Angela svela nuovi dettagli. La cantante ha spiegato che Marina non lasciò il gruppo per la relazione che ebbe con l’allora suo compagno e che fu una sua scelta quella di lasciare i Ricchi e Poveri nel momento di grande successo.

“Sono successe cose private delle quali non ho mai avuto voglia di parlare: il mondo, purtroppo, alle volte non gira come dovrebbe, sono cose che possono succedere, stop. Resta un fatto che nessuno può smentire: ho sempre voluto bene a Marina, le voglio bene ancora e non ho mai, né io né gli altri due, messo Marina alla porta dei Ricchi e Poveri“, le parole di Angela al Corriere.

Angela Brambati e il rapporto con Marina Occhiena

Stando al racconto fatto da Angela Brambati al Corriere della Sera, pare che Marina Occhiena avrebbe deciso di lasciare i Ricchi e Poveri perché qualcuno la convinse che, da sola, avrebbe avuto più successo. “Si isolò lei dal gruppo, non la cacciò nessuno“. Mesi prima dell’addio ai Ricchi e Poveri, inoltre, pare che Marina Occhiena abbia cominciato a comunicare con gli altri membri del gruppo solo attraverso dei telegrammi.

“Alle volte c’erano proprietari di locali a cui andavamo bene anche in tre, e la serata si faceva; qualche altra volta i contratti vennero stracciati, perché gli organizzatori volevano tutti e quattro, e il concerto saltava“. Marina non si presentò neanche quando fu chiamata per registrare Sarà perché ti amo per il Festival di Sanremo. “Grazie all’intervento di un pretore, Marina ottenne di partecipare alle prove. Ma noi Sarà Perché Ti Amo la conoscevamo, l’avevamo provata e riprovata, incisa; per lei era una canzone sconosciuta, non le bastava certo leggere il testo su un foglio per entrare dentro l’esibizione. A queste prove, mentre cantavamo in quattro, dalla galleria iniziarono a urlare “Tre! Tre! Tre”; e anche la giuria decise che lei non era in grado di salire sul palco con noi. Così andò via“, ha concluse Angela.

