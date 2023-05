Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ Il flirt del passato

Angela Brambati e Angelo Sotgiu, una vita per i Ricchi e Poveri: le voci sul flirt

Vivere il privilegio di essere riconosciuti come pionieri o pilastri di un determinato settore, è senza dubbio un’opportunità unica. Al netto di tale aspetto, l’altro lato della medaglia è senza dubbio la grande curiosità che riguarda il mondo del gossip con indiscrezioni che si rincorrono spesso sfociando nella fantasia. Tale condizione l’hanno riscontrata anche Angela Brambati e Angelo Sotgiu, conosciuti come i Ricchi e Poveri. La band ha scritto pagine importanti del mondo della musica e il loro sodalizio dura ormai da decenni. Ma al di là delle sfaccettature professionali, la coppia artistica è finita spesso al centro di rumor di carattere sentimentale.

La longevità di una corrispondenza artistica non implica di per sé un rapporto anche sentimentale; eppure, per Angela Brambati e Angelo Sotgiu la curiosità ha portato in auge per lungo tempo questa teoria. I due volti dei Ricchi e Poveri hanno in realtà due vite separate dal punto di vista intimo, anche se pare che qualcosa in passato ci sia stato. Stando alle informazioni reperibili in rete, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno vissuto un fidanzamento a ridosso degli anni ’70 sul quale però non sussistono particolari aneddoti.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: l’aneddoto del tradimento

La liaison del passato tra Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri pare però essere durata poco. Ad oggi tra i due vige unicamente una splendida amicizia rafforzata da un sodalizio artistico decennale. L’attualità sentimentale di due volti della musica italiana testimonia appunto come l’amore tra i due sia solo un lontano ricordo. Nello specifico, Angelo Sotgiu è sposato dal 1982 con Nadia Cocconcelli; insieme hanno avuto anche due figli di nome Elena e Daniele.

Così come Angelo Sotgiu, anche Angela Brambati ha avuto una vita sentimentale lontano dal compagno dei Ricchi e Poveri. Non si hanno notizie sull’attualità amorosa della cantante, ma è piuttosto noto il suo matrimonio “turbolento” con Marcello Brocherel. Quest’ultimo pare che la tradisse proprio con la collega Marina Occhiena, “la bionda” de I Ricchi e Poveri. “Li ho pescati nel mio letto… Potevano fare le cose pulite, da furbi, io non tollero le cose sporche!“. Queste le parole di Angela Brambati – riportate da Tag24 – e risalenti ad un’intervista dove per l’appunto parlava del tradimento dell’ex marito.

