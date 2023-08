Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri stanno insieme?/ Il flirt e con chi sono sposati oggi

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri sono stati una coppia

Se nel 1967 la formazione dei Ricchi e Poveri è composta da quattro cantanti, Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati, oggi il gruppo è rimasto soltanto con due elementi. Angelo e Angela sono oggi i rappresentati dei Ricchi e Poveri, gruppo italiano che ha fatto la storia della musica. Ancora oggi molti però si chiedono se i due siano sposati o se abbiamo comunque avuto in passato una storia d’amore. Ebbene, la risposta è che Angelo e Angela sono davvero stati una coppia in passato.

Sono stati loro stessi a confermare di aver avuto un flirt quando erano giovani, una storia che però non ha avuto seguito. Dopo poco entrambi hanno preso strade diverse e conosciuto nuovi amori. A quanto pare, non sono poi mai tornati sui loro passi e non ci sono stati ritorni di fiamma.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu: con chi sono sposati oggi

Angela Brambati, oggi 75enne, ha sposato Marcello Brocherel, dal quale ebbe il suo unico figlio, Luca, che nacque nel 1976. Il matrimonio finì quando la cantante scoprì che il marito la tradiva e proprio con la sua collega Marina Occhiena: “Li ho pescato nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”, ha raccontato Angela in una vecchia intervista.

Angelo Sotgiu invece è sposato dal 1982 con Nadia Cocconcelli. Dal loro amore sono nati due figli: Elena e Daniele. Ancora oggi stanno insieme, mentre mantiene un rapporto di grande amicizia con Angela.

