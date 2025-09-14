Angela Brambati, chi è l’ex marito Marcello Brocherel - con lui il primo e unico figlio Luca - e il retroscena del tradimento.

Non solo ‘la brunetta’ dei Ricchi e Poveri ma anello portante della band che ha scritto la storia della musica italiana; Angela Brambati sta riscoprendo una seconda vita artistica ormai da diversi anni e, tornata al centro dell’attenzione con il collega Angelo Sotgiu, non sfugge certamente ad una parte di appassionati che amano scoprire curiosità e aneddoti relativi al mondo della cronaca rosa. Ha un nuovo compagno? Chi sono stati i suoi grandi amori? Domande che trovano risposte tra passato e attualità con diversi retroscena degni di nota.

Insieme da anni dal punto di vista artistico, Angela Brambati e Angelo Sotgiu avrebbero potuto avere anche un futuro roseo dal punto di vista settimanale. Entrambi hanno spesso raccontato delle tenerezze giovanili, una liaison fugace agli esordi che però sarebbe sbiadita dopo poco senza lasciare strascichi e ruggini. Anzi, da allora il rapporto ha forse raggiunto una sintonia ancor più intensa a garanzia di rapporto professionale e di un’amicizia unici.

Angela Brambati e l’epilogo amaro con l’ex marito Marcello Brocherel: oggi ha un nuovo compagno?

La storia d’amore più importante di Angela Brambati è certamente quella con l’ex marito Marcello Brocherel. L’amore tra i due sboccia sul finire degli anni sessanta per poi portare prima al matrimonio e poi alla nascita del primo e unico figlio della coppia: Luca, nato nel ‘76. Cinque anni dopo essere diventati genitori arrivò però la clamorosa e improvvisa rottura: un tradimento che la cantante dei Ricchi e Poveri non riuscì a perdonare, ponendo fine alla storia d’amore.

Nel tempo si è vociferato della presunta complicità dell’ex collega Marina Occhiena nel merito del tradimento di Marcello Brocherel, ex marito di Angela Brambati. Dal canto suo, la cantante dei Ricchi e Poveri non ha mai nascosto i dettagli di quell’amara scoperta. “Li ho pescati nel mio letto!” – ha raccontato in alcune interviste – “Posso perdonare una, due, tre volte… Ma poi basta!”. Dunque, diversi pare che furono i tradimenti di Marcello Brocherel, ex marito di Angela Brambati. Oggi non emergono novità sulla vità sentimentale della cantante che, forse scottata da quel matrimonio finito male, ha deciso di non sposarsi nuovamente.

