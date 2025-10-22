Angela Brambati ha un nuovo compagno dopo la rottura con l’ex marito Marcello Brocherel? La cantante dei Ricchi e Poveri sceglie la riservatezza.

La conosciamo come la ‘brunetta’ dei Ricchi e Poveri; sempre energia e briosa sul palco, Angela Brambati si è dedicata senza riserve nel suo percorso professionale ma anche nel privato, anche a costo di fare i conti con una scottante rottura. La liaison più celebre della cantante è quella con l’ex marito Marcello Brocherel, noto albergatore sposato nel 1976 e con il quale ha dato alla luce il suo primo e unico figlio, Luca.

Chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ I figli Elena e Daniele

Come anticipato, la storia d’amore tra Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e il suo ex marito Marcello Brocherel non è finita nel migliore dei modi. La rottura si consuma nel 1981, pare prima dell’importante tappa al Festival di Sanremo di quell’edizione. Colpa di un tradimento, più volte raccontato proprio dalla cantante in diverse interviste con annessi dettagli nel merito della sua reazione: “Li ho pescati proprio nel mio letto”, raccontava Angela Brambati mettendo in evidenza uno smacco sentimentale che, ovviamente, determinò una discreta sofferenza.

Ricchi e Poveri, quali sono i rapporti con Marina Occhiena?/ Lei: "Mi sarebbe piaciuto tornare con il gruppo"

Angela Brambati, vita privata ‘serrata’ dopo il tradimento dell’ex marito Marcello Brocherel

Più volte aveva già perdonato Angela Brambati: “Posso arrivare a farlo anche 6 volte, ma poi basta”, la cantante dei Ricchi e Poveri decise così di porre fine al matrimonio con Marcello Brocherel, oggi suo ex marito. Ma cosa c’è nell’attualità sentimentale della ‘brunetta’ della musica italiana? Dopo quell’episodio, balzato al novero della cronaca e ovviamente ancora oggi in auge tra la curiosità degli appassionati, la strada scelta è stata quella della discrezione.

Angela Brambati ha un nuovo compagno? Un interrogativo insoluto da tempo, forse per volere della stessa cantante che sicuramente scottata dalle turbolenze mediatiche ha scelto di vivere nel suo privato le eventuali novità all’insegna dell’amore, senza appunto condividerle con fan e stampa.

Marina Occhiena: “Tornare con i Ricchi e Poveri? Franco Gatti voleva che…”/ “Oggi nessun rancore”