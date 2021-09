Angela Caloisi di Uomini e Donne “Pericardite acuta dopo il vaccino”/ “In ospedale…”

Momenti di paura per Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel dating show di Canale 5 ha trovato l’amore e che, ancora oggi, vive una bellissima storia con l’allora tronista Paolo Crivellin, ha rivelato di essere stata male in modo persistente dopo aver fatto la seconda dose del vaccino. È per questo che si è fiondata al pronto soccorso e, dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, è arrivata la diagnosi: pericardite acuta.

Si tratta di un effetto collaterale del vaccino che, a detta dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), è raro ma può presentarsi dopo la somministrazione della dose anti-Covid. A corredo della rivelazione, la Caloisi mostra anche il referto del dottore.

Paura Per Angela Caloisi di Uomini e Donne: le parole sul vaccino

Le rivelazioni di Angela Caloisi sulla sua salute hanno inevitabilmente sollevato un po’ di preoccupazioni. L’ex di Uomini e Donne, per evitare di suscitare polemiche o incitazioni no-vax ha tuttavia precisato che rifarebbe il vaccino “altre mille volte”. Raccontando quanto le è accaduto, Angela ha rivelato anche i sintomi accusati e per i quali ha poi deciso di recarsi in ospedale: la Caloisi ha accusato dolore al torace in maniera persistente, che si è poi propagato al braccio sinistro e alla gola. Ora Angela deve seguire le cure prescritte dal medico, l’ex corteggiatrice ha infatti rivelato che la “situazione dovrebbe risolversi con la terapia” che le hanno “prescritto“. Insomma, un grande spavento per la fidanzata di Paolo Crivellin.

