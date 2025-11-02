Angela Caloisi e Paolo Crivellin a Verissimo: "Abbiamo trovato la persona della nostra vita. Figli? Ci pensiamo"

Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo sono intervenuti Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che hanno raccontato l’evento delle ultime settimane, il matrimonio che li ha uniti per sempre dopo sette anni di relazione, un evento speciale che ha cambiato tutto.

“Nella vita ti capita tante volte di pensare con chi ti sposerai, al matrimonio ho guardato lui e ho capito che sarebbe stato proprio Paolo. Quel giorno ho sentito molto forte la mia presenza, sarebbero andati sicuramente d’accordo, io ero il suo punto debole e lo sono anche di Paolo. Io ho avuto dei momenti di debolezza e Paolo con me c’è sempre stato, mi ha aspettata” ha detto la ragazza intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Un amore sbocciato a Uomini e donne e che negli anni è sbocciato sempre di più, fino al tanto atteso evento del matrimonio. “E’ un grandissimo lavoratore, lo amo davvero tanto”.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin: “Un figlio? Faremo una sorpresa”

Per Angela Caloisi e Paolo Crivellin è tempo di godersi questo sentimento speciale, e chissà che presto i due non possano decidersi di mettere al mondo un figlio. Riguardo alla possibilità, Angela Caloisi ha parlato così

“Un figlio? Magari faremo presto una sorpresa, non è bello programmarlo ma sentiamo il pressing addosso. Il viaggio di nozze lo stiamo programmando” ha confidato la ragazza. Vedremo se ci sarà occasione di fare qualche altro lieto annuncio a breve.