Primo post da marito e moglie per Angela Caloisi e Paolo Crivellin: le parole della coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi della televisione italiana e sono tante le coppie nate nel corso delle varie stagioni. Da Beatrice Valli e Marco Fantini a Federico Gregucci e Clarissa Marchese; da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ad Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, sono davvero tante le coppie nate nel programma di Maria De Filippi e che, non solo stanno ancora insieme, ma hanno anche coronato l’amore con il matrimonio e la nascita dei figli. Tra le coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne c’è anche quella formata da Angela Caloisi e Paolo Crivellin.

Insieme dal 2018, dopo essersi conosciuti, innamorati e scelti a Uomini e Donne, Angela e Paolo non si sono più lasciati. Il loro rapporto, cresciuto nel tempo e diventato sempre più importante li ha così portati all’alatare facendoli diventare ufficialmente marito e moglie.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin: le prime parole da marito e moglie della coppia di Uomini e Donne

Dopo anni insieme, dopo aver affrontato insieme tante avventure e tante esperienze, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso 31 luglio 2025 nel corso di una cerimonia romantica ed emozionante a cui hanno partecipato parenti e amici come Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Dopo la cerimonia, la coppia ha poi festeggiato con tutti gli ospiti con un party esclusivo in cui non sono mancati i balli.

Un giorno indimenticabile per Angela e Paolo che, dopo aver dedicato tutto agli ospiti e aver vissuto il loro giorno più bello, sono tornati sui social condividendo il primo post da marito e moglie. “Shhh, mio marito dorme. Grazie di cuore. Vi racconto tutto presto. E’ stato un sogno”, ha scritto Angela tra le storie di Instagram. “Mr & Mrs C. per sempre”, hanno poi scritto insieme.