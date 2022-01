Angela Cavagna attacca Katia Ricciarelli/ “Cattiva e invidiosa delle donne”

Dopo Selvaggia Lucarelli, anche Angela Cavagna attacca Katia Ricciarelli. La cantante è sempre più al centro delle polemiche e, se sui social, il popolo del web continua a chiedere a gran voce la squalifica utilizzando l’hashtag #katiafuori, i personaggi famosi commentano l’atteggiamento della cantante lirica nella casa del Grande Fratello Vip 2021. E’ quello che ha deciso di fare Angela Cavagna che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’ex moglie di Pippo Baudo insieme ad un lungo post.

Angela Cavagna e Katia Ricciarelli hanno condiviso l’avventura nel reality La Fattoria. Era la terza edizione e tra i concorrenti, oltre alla Cavagna e alla Ricciarelli c’erano anche Selvaggia Lucarelli, Aldo Montano, Alessia Fabiani e Justine Mattera. La Ricciarelli, durante l’avventura nella fattoria, ebbe diverse incomprensioni con gli altri concorrenti e, ricordando quell’esperienza, Angela Cavagna ha espresso la propria opinione sulla cantante lirica.

Angela Cavagna non risparmia cristiche a Katia Ricciarelli e si lascia andare ad un lungo sfogo nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo usando parole forti.

“Katia Ricciarelli, una bruttissima persona dentro e fuori da sempre. Non capisco come al Grande Fratello Vip si stiano stupendo della cattiveria e della malignità di questo essere immondo da sempre esternata in ogni programma. Da sempre invidiosa di tutti, litigiosa con tutti ma in particolare con le donne belle, simpatiche e piacevoli da sempre disprezzate da questo antipatico cartone animato con strane forme fisiche. Probabilmente le ingenti perdite al gioco d’azzardo hanno contributo a peggiorare l’impeggiorabile. Un motivo ci sará pure se moltissime persone la detestano, Una vera schifezza…”.

