Angela Cavagna “sono felice e innamorata”/ Foto, 54 anni in costume “tutta naturale”

Angela Cavagna, l’infermiera sexy di Striscia la notizia, ha postato una foto su Instagram in cui si mostra felice in costume e rivendica la sua età, 54 anni, e il suo essere naturale! A sorpresa la Cavagna pubblica una nuovo foto su Instagram mostrandosi felice e raggiante con tanto di costume a due pezzi; una foto semplice accompagnata da una breve didascalia: “54 anni e non sentirli… 😂 Naturale al 100% come mamma mi ha fatta… 🥰 Sto benissimo, sono felice ed innamorata… ❤️ Auguro altrettanta felicità a tutti voi miei cari 😘😘😘”. Lo scatto è accompagnato anche da una serie di hashtag #angelacavagna #felice #serena #innamoratissima #amata #paolosolimano #amore #onelife #love #❤️#ciao #bacibacibaci a conferma che la sexy infermiera è felice. Della Cavagna si sono perse le tracce da diversi anni dopo che, finito il matrimonio con Orlando Portento, ha ricominciato una nuova vita alle Isole Canarie. A rivelarlo è stato proprio l’ex marito che sulla Cavagna ha detto: “nni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo. Il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli)”.

Angela Cavagna, nuova vita a Tenerife col marito Paolo Solimano

Sempre Orlando Portento, l’ex marito di Angela Cavagna su aggiunto: “ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il culo in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto”. Parole forte quelle pronunciate dalla ex marito che dalle pagine del settimanale Nuovo parlando di Orlando Portento ha detto: “quando ci siamo separati mi sono lasciata impietosire e ho lasciato che lui rimanesse nella nostra casa per un certo periodo, anche se era intestata a me. Mi sono rivolata a un giudice non dopo aver ricevuto un messaggio ma dopo averne ricevuto millenovecento”. Sulla sua nuova vita la Cavagna ha raccontato: “Portento fa parte del mio passato. Purtroppo ci siamo lasciati malissimo, con tanto di denuncia per stalking, ma credo che nella vita certe cose non si perdano per caso, ma perché si commettono degli sbagli. Penso che Orlando, invece di arrabbiarsi, farebbe bene a farsi un esame di coscienza. Oggi, però, non penso più al passato, ma alla felicità del mio presente”. Oggi la ex infermiera di Striscia La Notizia è felicemente sposata con l’imprenditore milionario Paolo Solimano con cui si è trasferita in Spagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANGELA CAVAGNA (@angelacavagna)

© RIPRODUZIONE RISERVATA