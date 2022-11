Angela Celentano/ Avvocato “Ragazza sudamericana in Europa a breve, Santina Rende…”

A Mattino Cinque si torna a parlare del caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa 26 anni fa dal Monte Faito durante un picnic. Il programma di Canale Cinque ha intervistato in diretta anche stamane l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, che ha aggiornato la vicenda riguardante la segnalazione di una ragazza in Sud America. “Le novità in relazione ad Angela sono che la nostra persona di riferimento ha raggiunto un accordo con la ragazza e nelle prossime settimane verrà in Europa, non posso dire dove, e noi ci auguriamo si riesca a ricavare del materiale per il Dna. Verra in Italia? Verrà in Europa”.

Giusy Arena, trovata lettera/ “Forse dell'uomo con cui si è vista prima di morire”

“La persona che fa da contatto – ha proseguito l’avvocato della famiglia di Angela Celentano – è dello stesso ambiente professionale, le ha prospettato la possibilità di collaborare in un bel progetto, e nelle prossime settimane sarà in Europa per lavorarci. In quella circostanza ci auguriamo che riesca a prelevare un campione di saliva e io ho dato suggerimenti per farlo anche per fare in modo che lo stesso non sia contaminato oppure non sia insufficiente per estrarre il dna. Si tratta di una persona che ha una rete di persona per la famiglia a cui appartiene e anche lei svolge una professione che la tiene un po’ più protetta di come potremmo essere protetti noi che facciamo una vita normale. Il nostro contatto ha una sua autorevolezza e credibilità per questa ragazza. Lei gira il mondo quindi non è un problema per lei spostarsi”.

LILIANA RESINOVICH, MARITO: "PERCHÈ DOVEVA LASCIARMI?"/ "Penso a lei giorno e notte"

ANGELA CELENTANO, L’AVVOCATO: “LA MAMMA HA SOBBALZATO QUANDO HA VISTO LA FOTO”

Poi l’avvocato della famiglia di Angela Celentano, ha proseguito: “Io ho visto più di una foto di questa ragazza, siamo riuscite ad averne una serie. La mia sensazione è che ci sia questa grande somiglianza, ma ha poco importanza, quello che importa è la sensazione di Maria, mamma di Angela, lei essendo una donna è più attenta a dettagli e particolari e ritengo che la sua opinione sia di grandissima importanza. Maria ha sobbalzato e si è commossa quando l’ha vista, e c’è una somiglianza davvero impressionante con una delle due figlie dei signori Celentano. Ovviamente tutto questo non vuol dire nulla, non vogliamo illudere la famiglia e loro stanno con i piedi per terra e ne hanno già passate tante. Quindi non escludiamo un ulteriore buco nell’acqua”.

Alessia Pifferi, avvocato “Chat Diana? E' tranquillissima”/ “Chieste nuove analisi"

Mattino Cinque ha avuto in collegamento anche Enza, mamma di Santina Renda, bimba che come Angela Celentano è scomparsa dall’Italia, precisamente 32 anni fa da Palermo: “Giocava in strada come ogni giorno, ad un certo punto ho iniziato a cercarla, mia figlia Francesca è salita in casa e mi ha detto che si era avvicinata a Santina una macchina bianca e se l’era portata via. Poi siamo andati a fare la denuncia. Sono state seguite tante piste, anche quelle dei rom, l’ho cercata in tutti i campi di Palermo ma niente. Abbiamo avuto una segnalazione il giorno dopo la scomparsa, un signore che era andato dai carabinieri dicendo che aveva visto una bimba che piangeva con dei rom, dopo averla riconosciuta in foto. I carabinieri si sono recati sul luogo segnalato ma non hanno trovato nessuno”. L’avvocato Ferrandino, che segue anche il caso di Santina, ha ripreso la parola: “La signora Rende è arrivata da me attraverso un’associazione per bimbi scomparsi, stiamo cercando di tenere vivo il ricordo, attendiamo una age progression che diffonderemo, ci sono già segnalazioni importanti a cui stiamo lavorando, ma non posso dire nulla”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA