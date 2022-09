Angela Celentano è ancora viva?/ La nuova pista sudamericana e i dubbi sul rapimento

Con il caso di Angela Celentano si apre la nuova puntata di “Chi l’ha visto?“, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda oggi, mercoledì 14 settembre alle ore 21:20 su Rai 3. Stando alle anticipazioni Rai, saranno mostrati i giochi della piccola Angela, nella speranza che lei, ora donna, possa riconoscerli e porre fine al dolore dei genitori, Maria e Catello, che non hanno mai smesso di sperare di ritrovarla. Nelle scorse settimane si è riaccesa la speranza.

Di recente, infatti, è emersa una segnalazione relativa ad una giovane quasi trentenne che vive in un paese del Sud America che avrebbe una grande somiglianza con le sorelle di Angela Celentano, oltre che una voglia sulla schiena simile a quella che aveva la bambina. Probabilmente ci sarà un esame del Dna per verificare se si tratti effettivamente di Angela Celentano, che scomparve il 10 agosto 1996 durante una gita sul Monte Faito con la famiglia. I genitori comunque preferiscono restare con i piedi per terra, anche se questa potrebbe essere davvero una svolta per loro.

IL DUBBIO DELLA FAMIGLIA: COM’È STATA RAPITA ANGELA CELENTANO?

Il legale della famiglia si è recato sul luogo del presunto rapimento nei giorni scorsi per Quarto Grado. Quindi, ha mostrato l’area gioco e quella parcheggio. Pare che Angela Celentano si sia allontanata seguendo un pallone, ma con le sue gambe sarebbe arrivata fino ad un punto, non oltre. Durante le ricerche, infatti, i cani molecolari si fermarono ad un dislivello, “come se qualcuno fosse arrivato lì, l’avesse sollevata, caricata in macchina e portata via“, ha raccontato l’avvocato Luigi Ferrandino. A tal proposito, ci sono due testimonianze contrastanti. Quella di Renato, che stava riportando un pallone in auto. Al padre disse di essere stato seguito da Angela Celentano per alcune decine di metri e di averla invitata a tornare indietro.

Un altro bambino, Luca, disse invece che Renato aveva portato con sé Angela verso la macchina dei genitori per posare il pallone. Il legale ha ricordato che specialisti analizzarono l’atteggiamento dei ragazzi, concludendo che “non avessero detto tutta la verità“. La famiglia di Renato, originaria del Paese in cui vive la giovane donna oggetto della segnalazione, avrebbe avuto problemi con la malavita, tanto da trasferirsi in Italia. Allora il programma di Rete 4 si è chiesto se Angela Celentano sia stata rapita per sbaglio al posto della sorella di Renato, cui la bambina assomigliava. Una delle tante domande sul caso di cui si occuperà oggi “Chi l’ha visto?“.











