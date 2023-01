Angela Celentano/ Ferrandino: “Segnalazione Sud America? Entro 15 gg risultati dna”

Negli ultimi giorni sono tornati a riaccendersi i fari su Angela Celentano, la ragazza sparita dal Monte Faito trent’anni fa. La famiglia, grazie al lavoro certosino portato avanti dall’avvocato Luigi Ferrandino, ha individuato una ragazza in Sud America, precisamente in Argentina, che ha una forte somiglianza con Angela Celentano. Si tratta della segnalazione di cui si parla da mesi, e che presenterebbe anche un neo sulla schiena molto simile a quello della scomparsa. Inoltre, le somiglianze con la sorella di Angela Celentano sarebbero sorprendenti. Ebbene, dopo diversi mesi di lavoro si è riusciti ad avere il materiale genetico, il Dna, della stessa ragazza sudamericana, che a breve sarà analizzato dai laboratori preposti.

Luigi Ferrandino, ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Mattino Cinque, ha spiegato: “Le ultime novità sono che è stato prelevato il materiale genetico su cui fare il dna. Lo stesso è partito da un paese del nord Europa (dove si è recata presumibilmente la ragazza ndr) per arrivare in Italia”. Quindi l’avvocato di Angela Celentano ha proseguito: “A giorni arriverà al mio studio e provvederò a inviarlo al laboratorio specializzato di mia fiducia, attendiamo poi il risultato per il confronto con i profili genetici dei Celentano. Non so quanto tempi ci vorrà, ci sono i tempi dei corrieri che ci devono consegnare il materiale, quindi la consegna al laboratorio e infine i tempi di elaborazione del laboratorio”.

ANGELA CELENTANO, FERRANDINO: “UNA SEGNALAZIONE DI GRANDE INTERESSE”

L’avvocato Ferrandino, legale storico della famiglia di Angela Celentano, ha continuato: “Ci siamo detti più volte che le segnalazioni sono tante ma questa è di grande interesse e presenta tante caratteristiche che fanno ben sperare. Ciò non significa che questa ragazza è Angela ma è una pista importante da percorrere. Quanto ci vorrà? Vado un po’ per ragionamento, calcolando che ci sono i sabati e le domeniche che non vanno calcolate, la prossima settimana il dna sarà nel mio studio poi partirà verso il laboratorio, quindi dovremo calcolare da oggi una quindicina di giorni poi se dovessimo avere i risultati anche prima, positivi o negativi, li comunicheremo. Tutte le segnalazioni – ha concluso – che presentano caratteristiche importanti vanno seguite perchè è chiaro che spesso arrivano segnalazioni che non hanno alcuna somiglianza”.

