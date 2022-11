Angela Celentano/ L’avvocato: “Nuova segnalazione dall’Europa, foto di una bimba…”

A Mattino Cinque tutti gli aggiornamenti riguardanti Angela Celentano, la bimba scomparsa da Monte Faito 26 anni fa, e per cui di recente si è aperta una pista molto importante riguardante il Sud America. L’avvocato Luigi Ferrandino, pochi giorni fa a Mattino Cinque ha spiegato che a breve questa ragazza molto somigliante ad Angela Celentano e alle sue sorelle, dovrebbe arrivare in Europa e in quell’occasione sarà probabilmente prelevato il dna di modo da fare una comparazione con quello della scomparsa.

Oggi il legale della famiglia Celentano è stato nuovamente intervistato in diretta da Mattino Cinque, e ha aggiornato la vicenda spiegando: “Abbiamo ricevuto una nuova segnalazione da un paese europeo, sui social avevamo trovato una bimba che sembrava somigliasse ad Angela, si è lavorato su questo profilo, si sono individuate alcune foto che evidenziano una ragazza che potrebbe essere molto simile ad Angela e quindi stiamo lavorando su questa ulteriore pista. Stiamo prendendo contatti sul territorio con una persona e stiamo lavorando per cercare di raggiungere questa ragazza che abbiamo individuato”.

ANGELA CELENTANO, L’AVVOCATO: “I GENITORI SONO EMOZIONATI MA CON I PIEDI PER TERRA”

Quindi l’avvocato di Angela Celentano ha aggiunto: “Il nostro social team lavora tutti i giorni sui social per cercare di individuare informazioni e quando trova qualcosa di interessante inizia ad approfondire. Angela Celentano ha ricevuto 8 milioni di visualizzazioni nel mondo, mentre per Santina Renda (altra bimba scomparsa ndr), siamo a 3 milioni, e di conseguenza arrivano molte segnalazioni”. L’avvocato Luigi Ferrandino ha parlato poi dei genitori di Angela Celentano: “Chiaramente le mamme di queste bimbe scomparse sono sempre molto sensibili a notizie che riguardano le loro figlie. Si cerca sempre di valutare le cose con distacco per quanto possa essere possibile, l’emozione c’è sempre, anche se la ragione ti dice altre cose. I genitori della Celentano e della Renda sono di grande intelligenza e grande capacità di ragionare sulle informazioni che ricevono”.

Luigi Ferrandino si è poi soffermato su Santina Renda, spiegando: “L’age progression attuale non è definitiva, si tratta di un lavoro molto complesso fatto con tecniche e programmi appositi”. Infine, sulla prima segnalazione dal Sud America su Angela Celentano: “Non abbiamo ancora una data, questa è la pista più solida? Si esatto. Le dico una cosa di pochi minuti fa, abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni su Santina Renda e ci stanno lavorando i nostri esperti per vedere quali sono interessanti o no. Le foto sono già state mandate alla mamma di Santina. Parliamo sempre di Sud America, non so perchè le segnalazioni arrivano sempre da lì. Forse si tratta di bimbi che hanno caratteristiche simile a noi meridionali”.











