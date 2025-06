Il Gip di Napoli ha chiesto e ottenuto la non archiviazione della pista turca in merito alla scomparsa di Angela Celentano: i dettagli

La pista turca riguarda la scomparsa di Angela Celentano non verrà archiviata. Come si legge su numerosi organi di informazione online stamane, il GIP, il giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha deciso infatti di battere ulteriormente l’ipotesi che la bimba sparita il 10 agosto del 1996 dalla Campania possa essere stata rapita e portata in Turchia.

Come sottolineato da Fanpage, la procura di Napoli aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma il giudice Federica Colucci ha invece voluto procedere ulteriormente, decisione già comunicata alla famiglia della bimba scomparsa quando aveva solo 3 anni dal Monte Faito, nella provincia partenopea. Quella dell’ipotesi turca è una pista piuttosto vecchia, tenendo conto che è scattata nel lontano 2009, ed era nata a seguito della segnalazione di una blogger: questa aveva ricevuto una informazione da un sacerdote del posto che le aveva raccontato appunto che Angela Celentano, all’epoca 16enne, si trovasse appunto in Turchia.

ANGELA CELENTANO, DOVE E’ FINITA LA BIMBA?

Ne era scattata una indagine italiana, con la procura partenopea che aveva più volte provato a tirare in causa le autorità turche senza però ottenere alcun aiuto in cambio, di conseguenza le indagini sono proseguite sempre a rilento in questi 16 anni.

Negli ultimi mesi la procura aveva però disposto per l’archiviazione dopo che alcuni accertamenti non avevano fatto emergere delle evidenze concrete sul fatto che fosse la bimba sparita dal Monte Faito nel 1996, e in particolare non sembrava esserci corrispondenza fra i tratti somatici della presunta “Angela Celentano turca” e quelli della bimba sparita 29 anni fa.

Ma il Gip, forse anche per via di questa mancata collaborazione fra stati vuole vederci più chiaro anche perchè c’è una famiglia che continua ad aspettare risposte da quasi 3 decadi.

ANGELA CELENTANO, UNO DEI PIU’ GRANDI MISTERI DEGLI ULTIMI ANNI

Quello di Angela Celentano resta infatti uno dei grandi misteri della storia recente dell’Italia, visto che la bimba sparì durante una gita fuori porta proprio sul Monte Faito: era in compagnia della famiglia e degli amici quel 10 agosto del 1996, ma ad un certo punto la piccola si incamminò su un sentiero dopo pranzo assieme ad un bimbo più grande, di 11 anni, tale Renato. Scesero quindi lungo un sentiero e si avvicinarono all’auto della stessa famiglia Celentano, parcheggiata, ma arrivati ad una biforcazione i due si divisero e nessuno ha più visto Angela Celentano.

Nel corso di questi 29 anni sono state battute tantissime piste, molte delle quali a seguito di segnalazioni e avvistamenti, ma non si è mai riusciti ad arrivare ad una svolta nel caso. Si è persino indagato in Venezuela e Messico, con le autorità italiane che riuscirono anche a far sottoporre al test del dna le “presunte” Celentano, risultando però sempre incompatibile: dove si trova quindi la bimba sparita nel 1996, e se fosse realmente in Turchia?