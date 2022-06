Angela Celentano/ Riconoscibile da ‘voglia di caffè’, la famiglia “Miracolo avverrà”

Scomparsa di Angela Celentano e nuovo appello

Anche questa settimana, la trasmissione Chi l’ha visto riaccenderà i riflettori sul giallo di Angela Celentano, la bambina di tre anni sparita dal Monte Faito, in provincia di Napoli il 10 agosto del 1996. “Angela può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque”: così mamma Maria ha ribadito nel corso del collegamento con la trasmissione di Rai 3 prima di mostrare il video appello, parte di una campagna social che i genitori di Angela sperano di far circolare in tutto il mondo. Maria e Catello si affidano ai ricordi e così nel video compaiono quelli che furono i primi giochi dell’allora bambina – oggi avrebbe ormai 29 anni -, ovvero una lavatrice ed una lavastoviglie, entrambe di colore rosa. “Speriamo riconosca i suoi giochi e ci contatti”, ha commentato la coppia.

Sono vecchie immagini girate proprio nella camera da letto della loro casa di Vico Equense pochi giorni prima della scomparsa di Angela Celentano. “Crediamo li possa riconoscere. Il miracolo avverrà, un giorno o l’altro ci rincontreremo” dicono Maria e Catello i quali, 26 anni dopo, non hanno ancora perso la speranza di poter rivedere la loro ‘bambina’. Maria ha ammesso alla trasmissione di immaginarla naturalmente ancora una bimba ma alla Angela donna ha augurato tutto il bene possibile.

Sono trascorsi 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano e da allora sono state svariate le inchieste della Procura della Repubblica di Torre Annunziata aperte e concentrate su piste che ogni volta si sono rivelate un buco nell’acqua. Il caso è ufficialmente archiviato ma non per questo i genitori di Angela hanno intenzione di arrendersi ed anzi, intenzionati a dare un nuovo impulso alle indagini, hanno voluto puntare tutto sulla possibilità offerta dai social di raggiungere ogni parte del mondo. “Noi siamo convinti sia viva”, insistono.

Ed al loro appello si vanno ad aggiungere, come riferisce La Repubblica, anche volantini in italiano ed in inglese, con la storia e le foto di Angela Celentano della quale grazie alle nuove tecnologie sono state realizzate anche le immagini di come potrebbe essere oggi alla soglia dei 30 anni. I suoi genitori hanno voluto offrire un ulteriore indizio, sia ad Angela che agli spettatori di Chi l’ha visto, utile ad un suo eventuale riconoscimento: “Ha una voglia di caffè sul lato destro del dorso”.











