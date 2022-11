Angela Celentano/ “Stabilito contatto con ragazza in Sud America, Santina Rende…”

Il caso di Angela Celentano a Mattino Cinque, la bimba scomparsa dal Monte Faito 26 anni fa, e che da allora è letteralmente sparita. Il programma di Canale 5 ha intervistato l’avvocato Ferrandino, il legale della famiglia Celentano, che ha aggiornato la situazione in merito ad una segnalazione in Sud America: “La notizia che le posso dare è che la persona a cui avevamo dato l’incarico per recuperare il dna è riuscita a stabilire un contatto con questa ragazza e poi fissare un incontro, non sappiamo quando avverrà, ma è comunque un punto in avanti. Le segnalazioni che arrivano sono tante – ha proseguito l’avvocato Ferrandino – vengono vagliate e questa è quella che sembra più credibile, non è detto che quella ragazza sia Angela davvero, ma ci sono tanti elementi che devono essere approfonditi”.

Angela Celentano/ Avvocato Ferrandino: “Sua foto è stata inserita in un database”

“Ha una voglia ma anche tratti somatici molto ma molto somiglianti, la age progression è molto simile a una delle sorelle di Angela, le foto sono davvero tanto somiglianti alle figlie dei signori Celentano ma non ci illudiamo, potrebbe essere come detto in altre occasioni una sosia. Tempistica? L’importante è che è stato stabilito il contatto, i tempi sono legati ad una serie di fattori quindi non abbiamo elementi tali da poter determinare i tempi, ciò che conta è che siano stati stabiliti i contatti. La famiglia Celentano in Sud America? Non ce ne è necessità altrimenti i signori Celentano sarebbero già partiti ma se ci dovesse essere questa esigenza siamo tutti pronti ad attraversa il mondo per incontrare questa ragazza”.

Angela Celentano, avvocato Ferrandino: “Test dna è negativo”/ “Ma non molliamo”

ANGELA CELENTANO E SANTINA RENDE: PARLA L’AVVOCATO FERRANDINO

Fra le segnalazioni giunte all’avvocato Ferrandino anche una che potrebbe essere Santina Renda, bimba sparita nel 1990 da Palermo: “Questo caso è stato archiviato e un po’ abbandonato dai media – ha proseguito l’avvocato Ferrandino parlando con i microfoni di Mattino5 – e la famiglia di Santina ha ritenuto di rivolgersi al mio studio perchè sperano che con il mio intervento e quello dei media si possa rimettere in moto questa indagine e riuscire ad arrivare in altri posti del mondo”.

Il programma di Canale 5 ha mandato in onda anche un appello della madre di Santina Rende, che ha chiesto una mano: “Sono Enza, mamma di Santina Renda, sto cercando mia figlia scomparsa da pPalermo il 23 marzo del 1990 mentre giocava con gli amichetti. ve lo chiedo col cuore in mano, aiutatemi a rendere virale la storia di mia figlia Santina sui social, vi prego, grazie”.

Angela Celentano, attesa per il dna/ Avv. Ferrandino “Trepidazione ma no illusioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA