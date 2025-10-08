Chi è Angela, compagna di Pierpaolo Spollon: l’attore ha rivelato di recente l’identità della sua dolce metà e raccontato dei figli.

La notorietà lo ha investito con merito; Pierpaolo Spollon è tra i volti più apprezzati del contesto televisivo grazie ai molteplici personaggi portati sul set tra fiction e serie tv di successo. Una carriera costellata di grandi opportunità; da ‘Doc – Nelle tue mani’ a ‘Blanca’, colpisce la sua capacità di spaziare tra le diverse sfumature interpretative calandosi nei panni dei personaggi più disparati e diversi fra loro. La crescita esponenziale della fama grazie ai suoi meriti artistici ha ovviamente portato il focus anche su un tema che spesso incuriosisce gli appassionati: il gossip. Chi è la compagna di Pierpaolo Spollon?

Per anni l’attore ha scelto la via della discrezione con l’unico intento di solcare una netta linea di demarcazione tra carriera e vita privata. Una scelta quasi controcorrente considerati i tempi e le tendenze odierne e che lui stesso, in un’intervista recente, ha sottolineato. La compagnia di Pierpaolo Spollon si chiama Angela; lontana dalla luce dei riflettori e dalla notorietà, protetta dall’attore al fine di preservare la serenità famigliare. Non a caso, nessuno ha mai avuto notizie – finché non è stato proprio lui a parlarne in tv – del fatto che avesse avuto 2 figli: Orlando ed Ettore.

Come anticipato, la scelta di Pierpaolo Spollon è tutto fuorché casuale: “Lo sapevano tutti nella mia città ma hanno rispettato la mia discrezione; avevo paura di gettare i miei figli in pasto ai media, li ho protetti”. Parole che racchiudono il senso di protezione e al contempo tutto l’amore dell’attore per la sua famiglia. Della compagna di Pierpaolo Spollon – Angela – è noto infatti unicamente il nome: “La parte personale della propria vita vale più di qualsiasi cifra” – ha sottolineato l’attore di ‘Blanca’ – “I figli sono la mia vita, la mia felicità”.