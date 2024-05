Angela, chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon/ I due sono ancora insieme? L’attore mantiene il riserbo

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera, sarà ospite Pierpaolo Spollon attore noto per serie televisive molto popolari come Doc – Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, Blanca, La Porta Rossa e L’Allieva. L’attore parlerà ai microfoni di Francesca Fialdini percorrendo la sua carriera e vita privata. Ma chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, così riservata e misteriosa?

Pierpaolo Spollon: "I miei figli? Mi hanno offerto tanti soldi per parlare di loro"/ "Non ho accettato ma…"

Spollon si è sempre dimostrato molto riservato sulla sua vita sentimentale, non ha mai voluto parlare della sua compagna Angela di cui non si conosce molto. I due si sono conosciuti al liceo ma non è dato sapere se i due siano ancora insieme dato che vige il totale riserbo. Parlando della sua vita privata, l’attore ha ammesso: “Mi innamoro molto facilmente, ma di tutto“. Come si potrebbe interpretare?

Pierpaolo Spollon/ "Terrorizzato ogni volta che salgo sul palco. I miei figli? Ho mantenuto il segreto per…"

Pierpaolo Spollon chi è la fidanzata Angela: i due sono ancora insieme?

L’attore ha deciso di non parlare della sua vita sentimentale, per cui non è dato sapere se sia attualmente fidanzato con la stessa persona. La fidanzata di Pierpaolo Spollon dovrebbe essere Angela, una sua ex compagna di scuola ma non è sicuro che i due siano ancora insieme. L’attore di Doc ha spesso parlato dei figli: “Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita. A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro.”

Pierpaolo Spollon/ "Terrorizzato ogni volta che salgo sul palco. I miei figli? Ho mantenuto il segreto per…"

E ancora: “Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva, l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro. Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA