Angela, chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon/ Stanno ancora insieme? La decisione ‘drastica’ dell’attore

Angela la fidanzata di Pierpaolo Spollon esiste?

Trovare notizie sulla fidanzata di Pierpaolo Spollon è come cercare un ago in un pagliaio. Chi è interessato all’identità di questa fantomatica Angela dovrà farsene una ragione, perché non si sa nulla di più di quello che già si sa. A questo proposito, è utile il termine “stashing”, coniato dalla giornalista Ellen Scott qualche tempo fa. Parliamo della tendenza a tenere il proprio partner fuori dalla propria “vita pubblica”. Le coppie non pubblicizzano la loro vita sentimentale sui social network, nascondono le loro uscite e alla fine è solo una manifestazione di esclusività. Tuttavia, è anche vero che molti VIP adottano questo approccio, soprattutto quelli la cui vita privata è esposta al gossip. Questa segretezza finisce per renderli preda di fake news e curiosità.

Se Emiliano (Pierpaolo Spollon) in Che Dio ci aiuti 7 non riesce a trovare l’anima gemella, poco si sa della vita privata dell’attore. Si sa che è fidanzato con Angela, che l’ha conosciuta al liceo e sembra non avere alcun legame con il mondo dello spettacolo. Non si sa altro su di lei. Tuttavia, Pierpaolo Spollon, non parla mai di questa donna misteriosa, non ha rivelato nulla sulla presunta relazione. Una decisione quella dell’attore e della sua pruvacy che qualcuno definirebbe ‘drastica’.

Angela e la confessione dell’amore di Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon non dà risposte dirette nelle interviste e chiede di parlare solo della sua professione. Nonostante abbia più di 364.000 follower, pubblica foto delle sue serie tv, momenti divertenti sul set, foto di moda e selfie con i suoi colleghi di lavoro, ma nulla di Angela. Mostra ben poco di strettamente personale. La sua vita privata è segreta e non è chiaro se sia attualmente fidanzato o single.

Un anno fa l’attore è stato intervistato da Serena Bortone in Oggi è un altro giorno e ha detto che nella vita non arriva subito al punto, non è un ragazzo che colpisce con l’estetica, ma con la simpatia, cerca di tappare buchi, si basa su altre cose. Dalle sue parole si evince che non è un seduttore, ma quello che alla gente interessa sapere è se Angela c’è nella sua vita.

