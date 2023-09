Angela, chi è la nonna di Rosa Diletta Rossi/ L’attrice: “Tiene tutto di me, ha una scatola con…”

Rosa Diletta Rossi, la sua prima fan è nonna Angela: “Tiene tutto di me”

Molto riservata, della vita privata dell’attrice Rosa Diletta Rossi si sa davvero poco o nulla. Non siamo al corrente del fatto se nella sua vita ci sia un fidanzato oppure no e lo stesso riguarda i figli. Quel che è chiaro è che abbiamo a che fare con un’attrice dal grande potenziale, protagonista della serie tv “Maria Corleone”, fiction in quattro episodi ideata da Pietro Valsecchi in arrivo su Canale5.

Per quanto concerne la sua vita privata, però, spicca il rapporto con l’amata nonna Angela. A Verissimo, in una intervista con Silvia Toffanin, Rosa Diletta Rossi svela qualche curiosità sul legame speciale costruito in questi anni con nonna, un punto di riferimento importante nella sua vita. “Mia nonna Angela ha una scatola col mio nome e li dentro ci sono tutte le mie cose…“, rivela orgogliosa l’attrice.

Rosa Diletta Rossi e la dedica all’amata nonna: “Stringimi forte, sono qui”

“Nonna Angela tiene tutto tutto, tiene tutti i ritagli e lo fa con grande passione…“, continua Rosa Diletta Rossi nell’intervista a Verissimo. Sbirciando su Instagram troviamo una dedica di qualche tempo fa, rivolta alla nonna, con l’attrice che riporta un tenerissimo dialogo, condividendo una serie di scatti che le riguarda. “Vorrei tanto tenerti stretta qui per sempre”, “Nonna stringimi forte ora sono qui”, “Vorrei restassi qui con me per sempre”, si legge nella descrizione del dolce carosello postato da Rosa Diletta Rossi.

