Angela Chianello “A Mondello non ce n’è Coviddi”/ Boom di follower su Instagram!

Angela Chianello è la nuova star del momento. Naturalmente stiamo parlando di social, di meteore destinate a passare e non essere ricordate, ma sicuramente si rimane senza parole quando una donna finisce in tendenza sui social (Mondello è in trend su Twitter) e in poche ore porta a casa oltre 110 mila follower solo per aver detto in tv una frase. Al grido di “Non ce n’è Coviddi a Mondello”, la signora Angela Chianello non solo è stata la protagonista di questa anomala estate ma anche di discoteche e villaggi in cui la sua frase è stata addirittura mixata e mandata in loop ad alto volume proprio mentre il rischio c’era e gli effetti di assembramenti e poche protezioni sono evidenti. La signora è diventata famosa per quella sua frase buttata là e che voleva essere una sorta di promozione per la sua Mondello ma finendo per diventare un vero e proprio tormentone estivo.

ANGELA CHIANELLO STAR DI INSTAGRAM CON MIGLIAIA DI FAN

Forse è proprio in attesa del prossimo strafalcione o di un altro suo “lancio” che migliaia di persone si sono subito catapultate su quello che è il suo profilo Instagram aperto proprio nelle scorse ore e che ha raggiunto in poco tempo migliaia di follower. Qualcuno commenta con dei cuoricini addirittura scrivendole che ci ricorderemo più di lei che del Coronavirus, mentre altri si chiedono cosa si nasconde dietro il suo personaggio o, addirittura, se sia davvero convinta di poter diventare famosa magari proprio con l’aiuto della tv che è tornata ad accendersi e, soprattutto, grazie al ritorno di Barbara d’Urso.



