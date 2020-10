Angela da Mondello, la verità su problemi giudiziari/ “Sto scontando la mia pena e..”

Angela da Mondello ospite a Live Non è la d’Urso per rivelare la verità su problemi giudiziari

Angela da Mondello torna in tv? Il promo di Live Non è la d’Urso ha annunciato il ritorno in scena dell’ormai famosa Angela da Mondello, la regina dei social (ha portato a casa migliaia di follower in poche ore dopo il suo arrivo su Instagram) e, soprattutto, colei che ha regalato a villaggi e viaggi organizzati una vera e propria hit al grido di Non ce n’è Coviddi. Proprio la regina del no Covid, in queste ore ha invitato tutti ad indossare la mascherina perché la situazione sta un po’ peggiorando anche nella sua Palermo che fino a qualche settimana fa sembrava al sicuro da virus e malattie. L’argomento che tratterà in tv questa sera, però, non è il virus, bensì gli annunciati problemi legali che la stanno tenendo (o la tenevano) lontana da Milano.

Angela da Mondello ha finito di scontare la sua pena e sbarca a Milano?

Proprio nella prima puntata di Live Non è la d’Urso di quest’anno, per parlare del suo arrivo su Instagram e del tormentone legato alla sua affermazione in tv, ha rivelato alla padrona di casa di avere qualche problema che potrebbe essere legato proprio alla sua “partecipazione tv”: “Ho un problema con la giustizia sto scontando la mia pena ma Barbara appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto. Però mi devi aiutare e devi dire pure tu che io fino ad oggi dalla signora Barbara non ho mai percepito un euro e non ho mai avuto un manager”. A quanto pare la verità su quello che è successo alla donna e quello che l’ha tenuta nei guai per la giustizia, verrà a galla solo questa sera.



