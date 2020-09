Angela da Mondello: “Non ce n’è Coviddi!”/ “Vivo un incubo, mi vogliono morta”

Angela Chianello da Mondello è ormai diventata una celebrità sul web. Da quando è stata intervistata, la donna siciliana con il suo “Non ce n’è Coviddi” è riuscita a catturare la simpatia degli italiani. Sono così emersi meme, citazioni e quant’altro: una volta iscritta su Instagram, Angela ha visto salire il numero dei followers fino a 100 mila in poche ore. Per non parlare del suo “Buongiorno da Mondello”, ormai tormentone estivo e citato persino da comici come I Sansoni. Oggi, domenica 13 settembre 2020, Angela Chianello di Mondello sarà ospite di Live – Non è la d’Urso, proprio per parlare del fenomeno web che l’ha investita. Non tutto però è andato per il verso giusto: “Sto vivendo un incubo. Mi minacciano, scrivono ‘devi morire'”, ha confessato a Barbara d’Urso poco tempo fa. La polemica infatti è nata per le stesse frasi che l’hanno resa popolare e a quanto pare mal interpretate da molti. “Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come se fosse un vanto”; “Un insulto all’intelligenza”; “Aggiungete pure like… Così l’ignoranza del nostro paese avanza”, ha scritto qualcuno sul suo profilo. Nel frattempo, rivela Il Fatto Quotidiano, Angela ha perso il legale che la seguiva da qualche tempo. Il suo ingresso nel mondo dei social ha spinto infatti l’avvocato a rinunciare al mandato.

ANGELA DA MONDELLO: “NON CE N’E’ COVIDDI”

Angela da Mondello sta ‘facendo a botte’ con la cultura ed è proprio un esponente di questo settore, osannato a livello televisivo e non solo, ad essersi trovato coinvolto (inconsapevole) in un’invettiva contro la siciliana. Alberto Angela infatti ha detto la sua in merito alle dichiarazioni della signora Angela, che con il suo “Non ce n’è Coviddi” avrebbe espresso la sua diffidenza nei confronti dell’esistenza del Coronavirus. Il confronto tra Angela e la donna è stato lanciato da Roberto Lipari: il comico palermitano ha chiesto sui social di giocare al suo #AlbertoAngelaChallenge per far vincere la cultura sul tormentone di Angela. Intanto la signora si sta scatenando sempre di più su Instagram e si mostra persino mentre fa le pulizie, ballando. Di recente però ha deciso di sottolineare la sua posizione in merito alla nota frase che l’ha resa celebre e che a suo dire sarebbe stata travisata. Angela infatti lo scorso agosto ha pronunciato il suo “Non ce n’è Coviddi” solo perchè si trovava al mare, in una giornata di assoluta relax e in modo leggero. Non si sarebbe mai aspettata di ricevere numerosi insulti a causa delle sue parole.



