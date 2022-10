Angela da Mondello piange fuori dagli studi del GF Vip/ Video: “Non mi fanno entrare”

Angela da Mondello fuori dalla casa del GF Vip in lacrime

Due anni dopo il famosissimo “Buongiorno da Mondello”, si torna a parlare di Angela Chianello. La donna, che nel frattempo è diventata molto seguita sui social, ha pubblicato dei video in lacrime per essere rimasta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Angela da Mondello, come è nota al popolo del web da quando la sua frase “Non ce n’è Coviddi” ha spopolato sui social, avrebbe dovuto essere in studio nel reality di Alfonso Signorini. Infatti la donna ha preso un volo in mattinata per essere a Roma in vista della puntata di questa sera del GF Vip.

GF Vip, Nikita Pelizon vs Alberto De Pisis "mi ha chiesto…"/ Lui replica: "Bugiarda"

Angela infatti è giunta a Cinecittà direttamente da Palermo per entrare in studio come ospite, come ha raccontato lei stessa nelle Instagram Stories: “Sono qui fuori dalla casa del GF Vip. Tre settimane fa ho chiamato un amico per essere nel pubblico. Il 2 ottobre mi arriva una mail di conferma per quattro persone. Mezzora fa prima dell’inizio del programma mi arriva un’altra mail che mi dice che non c’erano più posti e tutto era pieno. Ma non è vero nulla. Questa è una scusa perché sono Angela da Mondello. Mi temono? Ci sembrava a loro che potevo fare lo scandalo?”.

Grande Fratello Vip, 7a puntata/ Diretta: Gegia, Charlie, Nikita in nomination

Angela da Mondello infuriata: “Sono stata discriminata!”

Nel pomeriggio, Angela da Mondello aveva pubblicato alcune stories nelle quali annunciava delle belle novità per la serata. “Ci stiamo preparando per una cosa bellissima stasera che succederà il botto. Lo sapete che io faccio succedere il botto. Stasera farò calare i sipari“ diceva la donna nelle stories. Eppure, il sipario sembra calato su di lei, visto che nello studio del Grande Fratello Vip non è neppure entrata.

Nelle stories pubblicate in serata, dopo non essere riuscita ad entrare nello studio di Cinecittà, Angela parla in lacrime: “Mi sono rotta di essere etichettata come Angela da Mondello. Voglio delle spiegazioni e me le dovete dare! Sono venuta da Palermo per vedere la trasmissione come tutte. Sono stata discriminata da gente che io non sono così e non lo sarò mai. La dovete smettere di dire quello che non sono. Mi sono rotta veramente il caz*o. Certo lo sfogo ci sta, anche io sono fatta di carne e non di ossa. Aggiungo che ho parlato con Signorini su Instagram. Lui educatamente mi ha detto ‘Angela tu non hai fatto del male a nessuno. Non hai tolto la vita a nessuno, non ti preoccupare. Fai la tua vita per come la stai facendo’. Però perché sono Angela da Mondello non mi fate entrare? Cosa state facendo sul mio nome?”.

Chi è Mark Caltagirone, esiste l'ex fidanzato di Pamela Prati?/ "Conosciuto in ristorante. Era gelosissimo…"

Angela Da Mondello IN LACRIME fuori dallo studio del #GFVIP perché non l’hanno fatta entrare, nonostante avesse i biglietti: “Sono stata DESCRIMINATA”. Il trash vero è fuori dalla casa. pic.twitter.com/VYgTNQyyWJ — Ivan Buratti (@ivanburatti) October 10, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA