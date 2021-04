Angela da Mondello sbotta in tv/ Video Domanda su Lele Mora, lei si alza e se ne va

Angela da Mondello, all’anagrafe Angela Chianello, torna a fare parlare di sé in televisione, a seguito di un suo intervento avvenuto nel corso di una trasmissione denominata “Tv Campane”. La donna, balzata agli onori delle cronache all’incirca un anno fa in occasione di un’intervista nella quale affermò che sulla spiaggia dove lei si trovava, senza mascherina indosso, non ci fosse Covid. Nacque un vero e proprio tormentone, che la portò a divenire una delle persone più ricercate sul web, tanto da rimediare numerose comparsate sul piccolo schermo, incluse quelle nel salotto di Barbara D’Urso, che lei ha recentemente accusato di averle “rovinato la vita”.

DORI GHEZZI/ "Parlo di Fabrizio De André al presente. Tornare a cantare? No..."

In questo caso, però, il volto di Canale 5 non c’entra nulla con l’episodio di cui si è resa protagonista la siciliana, invitata a prendere parte al programma con l’intento dichiarato di raccontare non soltanto la sua vicenda, ma anche di dialogare con altri ospiti in studio in merito alla sua fama e alla sua popolarità, esplosa davvero in maniera casuale un’estate fa.

DON DAVIDE BANZATO/ "Ho pensato di farla finita. I voti? Scelta difficile ma..."

ANGELA DA MONDELLO, CAOS IN TV

Proprio nel corso dell’ospitata a “Tv Campane”, Angela da Mondello è divenuta protagonista di un contraddittorio animato con le altre persone presenti in studio, a cominciare dai discorsi connessi alla meritocrazia: c’è stato infatti chi ha sottolineato come, a suo dire, la donna non sia in possesso delle qualità e dei mezzi necessari per occupare spazi televisivi. Accuse che la diretta interessata, come è abituata a fare, ha prontamente rispedito al mittente, difendendosi con grinta e senza mostrare segni di nervosismo. Tuttavia, a un certo punto uno degli ospiti le ha chiesto lumi circa il presunto contratto sottoscritto con Lele Mora, quesito al quale Angela Chianello non ha voluto replicare, provocando la reazione stizzita del suo interlocutore, che ha deciso di abbandonare lo studio, emulato da altri ospiti. A quel punto, la stessa donna ha deciso di andarsene e lasciare vuota la propria postazione, tornando soltanto in chiusura di puntata.

MARIO BIONDI/ "Dispiaciuto per Milva, diamo più valore alla musica italiana"