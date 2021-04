Angela da Mondello Vs Barbara D’Urso: “Ti sei presa gioco di me”/ “Mi hai rovinato..”

Durissimo attacco di Angela da Mondello a Barbara D’Urso. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Angela Chianello diventata popolare come Angela da Mondello per il tormentone estivo ‘Non ce n’è Coviddi’, si è scagliata contro Barbara D’Urso. Secondo Angela Chianello, la D’Urso avrebbe sfruttato il suo nome per fare ascolti. Nel video, Angela rivolge una serie di accusa alla conduttrice di Pomeriggio 5 tra le quali quella di non permtterle di parlare nei suoi programmi. Lo sfogo di Angela da Mondello parte con il ricordo dell’intervista realizzata otto mesi fa dagli inviati di Pomeriggio 5. “Io non sapevo nulla, hai mandato in onda quella parte dell’intervista e da lì è successo un manicomio, io non volevo fare nulla e tu lo sai, chiamandomi al telefono, mandandomi i tuoi giornalisti sotto casa mia”, ricorda Angela.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Alessio e Bohdan allo scontro ma...

Dopo la messa in onda di quell’intervista, ad Angela sarebbe accaduto di tutto. Nel video in cui si sfoga accusa Barbara D’Urso che non l’avrebbe aiutata ad affrontare la situazione in cui si è ritrovata. “Non ha battuto un pugno per aiutarmi, ho le spalle larghe ma non hai tutelato una bambina di 13 anni, ho avuto critiche, minacce, e tu hai fatto due puntate con me e ti sei lavata le mani“, dice ancora.

J Ax “Vaccini fallimento Italia e Ue”/ Video, “Morti covid li avete sulla coscienza!”

ANGELA DA MONDELLO, DURO SFOGO CONTRO BARBARA D’URSO

Angela da Mondello si mostra arrabbiatisima nel video che ha pubblicato sui social in cui invita Barbara D’Urso a risponderle. “Tu dici di essere madre, dimostralo, non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni dove piano piano ne sto uscendo, tu Barbara ti sei presa gioco di me e della mia famiglia“, dice ancora. La Chianiello, inoltre, fa sapere di essere stata contattata dagli autori della conduttrice a cui avrebbe consegnato delle prove che sarebbero state cestinate. “Io non volevo venire da te per i soldi, non ho bisogno dei tuoi soldi […] Tu mi devi dare il diritto di parola. Dimostra che sei una madre, una donna per bene, dimostra questo agli italiani, anzi dimostralo a me da mamma a mamma. Mi hai rovinato otto mesi della mia vita. Aspetto una tua risposta, la pretendo”, ha concluso.

Isola dei Famosi 2021 choc: "Mai accaduto in 15 edizioni..."/ Non sanno pescare arriva aiuto dall'esterno...





© RIPRODUZIONE RISERVATA