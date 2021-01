Angela d’Amico, mamma Federico Fashion Style, chi è?/ Presentazioni ufficiali a Live

Sappiamo che Federico Fashion Style tiene molto alla sua carriera e ai suoi saloni ma anche alla sua famiglia. Nei mesi scorsi è stato colpito dal Coronavirus e si è mostrato preoccupato non solo per sé ma anche per il resto della sua famiglia che è rimasto contagiato, ma cosa sappiamo della madre? Lei è Angela d’Amico e di lei sappiamo poco o niente ma sarà Barbara d’Urso questa sera ad alzare il velo su questa parte segreta della vita del parrucchiere della star che tornerà nel salotto della conduttrice a Live Non è la d’Urso proprio per affrontare le cinque sfere e presentare in tv la sua amata madre. Non sappiamo bene quale sarà il tema del suo intervento anche se spesso si è parlato dei suoi prezzi o del suo modo di fare trash e sopra le righe, toccherà alla mamma spiegare un lato inedito del suo amato figlio?

Angela d’Amico, mamma Federico Fashion Style, chi è e cosa fa?

La mamma di Federico, Angela D’Amico è anche amministratrice della Fashion Style. Il suo nome è venuto a galla soprattutto quando, durante l’inaugurazione di un nuovo salone del parrucchiere, i vicini hanno chiamato i vigili per via della musica alta e di tutto il rumore fatto. All’epoca, Federico Fashion Style si è limitato a commentare l’accaduto al grido di “poraccitudine”, parola subito fraintesa almeno secondo la madre che ha poi preso la parola per scusarsi con tutti chiarendo il significato del post del figlio. Inutile dire che la donna ha una passione immensa non solo per Federico ma anche per la sua amata nipote, Sophie Maelle, con la quale appare spesso anche sui social. Cosa dirà questa sera a Live e quale sarà l’argomento di discussione con le 5 sfere?



