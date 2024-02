Angela dei Ricchi e Poveri ‘accusata’ di usare sostanze illegali/ L’ironica replica: “Mi avete scoperto…”

Angela dei Ricchi e Poveri, l’energia a Sanremo 2024 scatena l’ironia del web

Lo spettacolo del Festival di Sanremo 2024 ci ha portato in un viaggio durato 5 giorni, scanditi da canzoni diverse ma egualmente degne di nota, salvo pareri giustamente soggettivi. Artisti emergenti, affermati, novità; abbiamo visto valori artistici di ogni tipo sul palco dell’Ariston e al di là dei proclami, del nuovo che avanza, una menzione particolare la meritano i Ricchi e Poveri.

Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri con la loro “Ma non tutta la vita” sono forse la vera sorpresa del Festival di Sanremo 2024. Forse qualcuno si aspettava una canzone ‘vecchio stile’, qualcosa che rimandasse alla caratura dei brani che un tempo abitavano la kermesse. Il duo ha invece sorpreso tutti presentandosi con un brano quasi dance che soprattutto si appresta a diventare una vera e propria hit.

Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri: siparietto social per rispondere alle ‘accuse’

A destare la curiosità degli appassionati non è stata però solo la performance canora dei Ricchi e Poveri. L’energia di Angela ha impressionato tutti, con la complicità di un più placido Angelo che si è prestato al gioco in maniera magistrale. La cantante si è messa in evidenza con un’energia invidiabile, qualsiasi fosse l’ora dell’esibizione. Chiaramente – come racconta anche Novella 2000 – non poteva mancare l’ironia del web che goliardicamente ha alluso all’utilizzo di sostanze illegali.

Cavalcando l’umorismo dei social, Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri hanno replicato alle simpatiche allusioni del web sull’utilizzo di sostanze illegali con un video tutto da ridere. “E’ vero, mi sembra giusto dirvelo, mi avete scoperta: non ne posso fare a meno, prima di andare sul palco io mi bevo una tisana. Quanto è buona!”. Questa la simpatica replica della cantante, con Angelo a darle manforte. Che dire, i vincitori morali sono sicuramente loro!











