Angela e Anita, mamma e sorella Andrea Montovoli/ Chi sono? Un passato difficile e…

Andrea Montovoli, nella Casa del Grande Fratello, ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare la sua vita, i suoi affetti. Andrea vive oggi solo con sua madre Angela e sua sorella minore Anita, questo perché nel 1997, a causa di un aneurisma, suo padre è morto. “Avevo solo 12 anni…E dopo la sua morte io non ho pianto per 12 anni…” ha confidato l’attore e modello nella Casa, ammettendo che da allora la sua vita è notevolmente cambiata. Questo perché subito dopo si è trasferito a Vergato assieme a sua madre e sua sorella, alle quali è legatissimo.

Andrea Montovoli e il bellissimo rapporto con mamma Angela

Andrea Montovoli, dopo il trasferimento, decide di studiare per diventare perito informatico ma comincia a rimboccarsi le maniche e a lavorare per aiutare e sostenere sua madre. Angela è la donna più importante della vita di Andrea. Montovoli lo ha palesato anche durante la sua avventura all’Isola dei Famosi e, spesso, anche sui social, Qualche tempo fa, in occasione della Festa della Mamma, ha condiviso su Instagram proprio la foto del loro incontro in Honduras e ha scritto: “Scusate lo sfogo , ma oggi come ben sapete e’ la #festadellamamma e VI CONFIDO che questo momento rappresenta il regalo piu GRANDE E MAGICO che mi ha fatto L’ #isola : GRAZIE”

© RIPRODUZIONE RISERVATA