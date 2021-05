Angela e Antonio, lite a Uomini e Donne/ “Gli ho detto che volevo baciarlo e…”

Lite infuocata nello studio di Uomini e Donne tra Angela e Antonio. Tutto è accaduto durante il confronto tra Biagio Di Maro e Anna. La dama ha parlato della forte passionalità di Biagio ricevendo l’appoggio di Sara, la dama che è uscita per un periodo con Biagio. L’intromissione di Sara non viene gradita da Biagio e tra i due ex scatta la discussione. In studio, i cavalieri del parterre, tra i quali Antonio, difendono Sara attaccando Biagio. Antonio, però, si ritrova protagonista di un durissimo confronto con Angela. La dama che ha avuto anche una breve frequentazione con Luca Cenerelli, ha accettato di uscire con Antonio. Tra i due, però, non è scattato il colpo di fulmine soprattutto a causa delle diversità caratteriali. Angela, infatti, svela di aver visto un uomo che non andrebbe d’accordo con il suo mondo.

Angela e Antonio, l’addio dopo la frequentazione

Angela racconta a Maria De Filippi di aver fatto una battuta su un bacio scatenando la reazione di Antonio. “Gli ho detto che l’avrei baciato e lui ha subito detto no”, ha spiegato la dama che ha poi aggiunto – “poteva anche essere una battuta”. “Io non sono qui a cercare il ses*o, ma l’amore e non bacio la prima sera che usciamo”, ribatte il cavaliere. Tra Antonio e Angela va avanti un botta e risposta senza esclusioni di colpo. La dama, poi, ha annunciato di aver chiuso la frequentazione e, sconsolata, riconosce di non essere molto fortunata in amore. “Chi doveva capitarmi“, conclude.

