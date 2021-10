Angela e Antonio, Uomini e Donne/ Scoppia l’amore in studio: addio al trono over

Angela e Antonio fanno sognare il parterre del trono over di Uomini e Donne. Come raccontano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, infatti, tra la dama e il cavaliere del trono over è nato l’amore. Un sentimento puro e semplice che ha stravolto le crtezze di Angela e Antonio che, al centro dello studio e, sicuri dei propri sentimenti, hanno deciso di viversi la storia senza telecamere.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: va in onda la scelta di Fioravanti? Marcello in lacrime?

Emozionati e felici, al centro dello studio, con Maria De Filippi pronta a raccogliere le loro dichiarazioni, racconteranno le emozioni provate e la voglia di avere una storia d’amore a tutti gli effetti nella quotidianità. Un racconto che, naturalmente, emozionerà anche il resto del parterre.

Angela e Antonio: il racconto del loro amore emoziona Marcello

Tra i protagonisti del trono over che resteranno maggiormente colpiti dal racconto del sentimento nato tra Angela e Antonio ci sarà Marcello che, dopo l’addio ad Ida Platano, sta conoscendo Marika. Nell’ascoltare il racconto dell’amore, Marcello si lascerà andare alle lacrime.

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ "Ho avuto paura della mia famiglia". Poi bacio...

Un’emozione forte per il cavaliere che scatenerà l’ironia di Tina Cipollari e la reazione di Ida Platano che correrà in soccorso di Marcello. La storia di Angela e Antonio sicuramente scatenerà anche l’emozione di Gemma Galgani che sogna di vivere una favola d’amore.

LEGGI ANCHE:

Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lite con Kay: "Dovevi dirmi che uscivi con Ida"

© RIPRODUZIONE RISERVATA