Angela e Donatella Finocchiaro sono parenti?/ Due attrici e un cognome

Donatella e Angela Finocchiaro sono sorelle o parenti? Le due attrici hanno lo stesso cognome ma non sono imparentate in alcuno modo, nonostante la famiglia di Angela sia originaria della Sicilia. Angela Finocchiaro è nata a Milano nel 1955, da una famiglia originaria di Catania: “Purtroppo sono figlia unica e i miei genitori in quel periodo avevano problemini tra loro, si sono distratti e, a causa della loro distrazione, hanno aperto un varco: io mi sono infilata in quel varco”, ha raccontato con la sua consueta ironia al Corriere della Sera. Si iscrive alla facoltà di Medicina, ma poi l’incontro con Maurizio Nichetti è decisivo per dedicarsi esclusivamente alla recitazione. Donatella Finocchiaro, invece, è nata a Catania il 16 novembre 1970, dove, dopo il diploma classico, ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza, per volere paterno. Durante la preparazione della tesi partecipa ai provini per la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania, dove viene ammessa. L’attrice siciliana ha spesso recitato in film sulla mafia o ambientati in Sicilia: “Non scorderò mai il giorno in cui la mafia ha fatto irruzione nella mia vita: quando hanno assassinato il generale Dalla Chiesa, del quale un mio zio carabiniere era buon amico… Purtroppo, qualche anno dopo lo avrei capito sulla mia pelle, il giorno in cui fecero esplodere la fabbrica di mio padre perché non aveva pagato il pizzo”, ha raccontato a Repubblica.

