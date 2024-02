Angela e Italo Mammone, chi sono i genitori di BigMama/ La dedica speciale a Sanremo 2024

Chi sono Angela e Italo Mammone, i genitori di BigMama

Angelo e Italo Mammone sono i genitori di BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone che, dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2024, non ha nascosto l’emozione. Legatissima alla sua famiglia, Marianna Mammone che, con il brano “La rabbia non ti basta” sta sorprendendo tutti, ha dedicato la sua partecipazione al Festival proprio ai genitori, ma chi sono la mamma e il papà di BigMama? I genitori di BigMama hanno scelto di essere presenti a Sanremo per supportarla in questo momento così importante e, dal palco del Teatro Ariston, Marianna Mammone ha dedicato il brano proprio ai genitori, colonna portante della sua vita.

BigMama, finale Sanremo 2024/ "La rabbia non ti basta", un grido più forte delle critiche...

“Voglio dedicare questo brano a mio padre e mia madre“, ha detto al termine della sua esibizione prima di prendere i fiori di Sanremo portati da Amadeus. Un legame importante come hanno confermato gli stessi genitori dell’artista.

Le parole dei genitori di BigMama

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2024, i genitori di BigMama hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telenostra. “Stiamo andando a Sanremo per seguire Marianna e per starle vicino, per portarle un po’ di conforto perché saranno momenti in cui l’ansia potrebbe prevalere. Lei ci ha voluto al suo fianco. Sta realizzando il suo sogno e mi auguro che altri ragazzi prendano esempio, bisogna essere determinati – ha detto la signora Angela.

“La rabbia non ti basta" testo completo canzone BigMama Sanremo 2024 / "Pochi anni, ma tanti sbagli..."

Dei genitori ha parlato anche Marianna in un’intervista rilasciata ai microfoni di WuMagazine: “Ho due genitori che non hanno mai fatto vedere a noi quattro figli nemmeno l’ombra di un dubbio del fatto che si amassero. E l’amore che provo per i miei fratelli non te lo posso manco spiegà. Con mio fratello maggiore ci siamo anche odiati, ma mi taglierei un braccio per lui, i due piccoli sono letteralmente la mia vita. La famiglia è il mio riferimento assoluto, che non ha mai traballato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA