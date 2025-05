Michele Morrone, la malattia del padre Natale ed un’infanzia travagliata senza uno dei suoi genitori

Michele Morrone è sempre stato molto legato ai suoi genitori, Angela e Natale, anche se purtroppo si è potuto godere poco il padre. Papà Natale, infatti, è morto nel 2003 all’età di cinquantasei anni a causa di una grave malattia. Michele all’epoca era solo un bambino, aveva dodici anni, e non è stato facile per lui convivere con il dolore. Ospite, qualche tempo fa di C’è Posta per te, accennò alla sua esperienza drammatica davanti al pubblico di Maria De Filippi e ad uno dei protagonisti della puntata, complimentandosi per la sua forza.

“Anche io ho perso mio padre quando ero piccolo, avevo soltanto dodici anni. Io se avessi avuto ventuno anni, non sarei stato così forte”, le sue parole. Grazie a mamma Angela e alle tre sorelle maggiori, Michele Morrone è riuscito a sopportare il dolore e a superare il momento difficile.

Michele Morrone, il periodo buio dopo la morte del padre: “Dopo la sua scomparsa sono arrivati i problemi”

Michele Morrone, parlando dei suoi genitori e in particolare della scomparsa del padre, ha ammesso di aver dovuto fare i conti con parecchie difficoltà in fase adolescenziale. “Ero troppo piccolo per una perdita così grande. Sono stato molto male e ho corso molti pericoli”, confessa l’attore, riferendosi probabilmente a periodi di ribellione e a cattive compagnie.

“Dopo la sua morte sono cominciate le difficoltà. Ho perso la brocca e fatto cose che credo sia meglio non ricordare”, ha infatti spiegato in un passaggio su Vanity Fair. Insomma, ci è voluto parecchio tempo, forza di volontà e il sostegno di tutti i suoi famigliari per ritrovare un equilibrio destinato a rimanere, per un po’ di tempo, più fragile.