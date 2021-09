Angela e Stefano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine? “Ci siamo baciati”

Colpo di fulmine nello studio di Uomini e Donne tra Angela e Stefano, cavaliere che è tornato in trasmissione dopo una prima precedente partecipazione. Al centro dello studio, Angela e Stefano aprono la nuova settimana del programma di Maria De Filippi. Dopo l’avventura nella scorsa stagione nel corso della quale ha affrontato alcune delusioni, la dama ha deciso di rimettersi in gioco uscendo e conoscendo Stefano di cui non conoscere i dettagli della sua prima esperienza.

Durante il confronto, Angela e Stefano raccontano di essersi trovati bene al primo appuntamento al punto da essersi baciati. Tra i due c’è uno scambio di complimenti che, però, non convince Gianni Sperti che non riesce a fidarsi del cavaliere Stefano.

ANGELA E STEFANO, LUI LITIGA CON GIANNI SPERTI

Ricordando la prima esperienza di Stefano, Gianni Sperti, augura ogni bene ad Angela consigliandole, però, di andare con i piedi di piombo. “Sei la stessa persona che si presenta in studio molto elegantemente e poi parla della donna con cui sei uscito”, dice l’opinionista.

“Stai infangando il mio nome“, ribatte Stefano. “Ti infanghi da solo“, replica ancora Sperti. Angela, pur apprezzando i consigli di Gianni, decide di andare avanti continuando a conoscere Stefano. “Io con lui sto bene. Voglio continuare a conoscerlo e poi si vedrà“, conclude la dama.

