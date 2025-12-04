Angela, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: "Ecco perché mi sono autoeliminata e cosa penso di Martina e Nicole" Silenzio rotto

Era nata sin da subito una sintonia e una complicità tra Flavio Ubirti e la sua corteggiatrice Angela a Uomini e Donne. Il bel tronista si era lasciato andare a parole importanti e invece poco dopo la giovane ha deciso di autoeliminarsi. E dopo giorni all’addio al programma, Angela ha rotto il silenzio in una lunga intervista concessa a Casa Lollo in cui ha spiegato perché si è autoeliminata. Nel suo percorso, breve ma intenso, è riuscita a farsi notare per il suo modo di confrontarsi e relazionarsi non solo con il tronista ma anche con gli altri protagonisti.

Angela, l’ex corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne innanzitutto ha premesso che è una persona estremamente schietta e sincera, e lo è stata anche nel programma, e subito dopo ha aggiunto perché ha deciso di autoeliminarsi dal programma e i telespettatori da un giorno all’altro non l’hanno più vista: “Mi sono autoeliminata, la decisione lo presa di mia spunte facendo una somma di quello che stava accadendo. Io ho iniziato il percorso dopo circa due mesi, quindi era bell’avviato quindi venivo vista come un’estranea e per questo sono dovuta stare più tempo a difendermi che a mostrare chi sono…Non si è visto tanto di me perché in realtà sono una persona molto dolce, affettuosa e sensibile e forse anche fragile.”

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice di Flavio Ubirti Angela rompe il silenzio: “Cosa penso di Martina e Nicole”

Nella lunga intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Angela ex corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne ha rivelato se è stato poi ricontatta dal tronista, anche solo per chiarire: “Cercata da Flavio? No, io lui non l’ho sentito ma penso sia stato più giusto così perché venirmi a cercare sarebbe stato anche troppo visti gli altri percorsi…” Ha ribbadito perché ha lasciato il programma: “Io penso che non si sia trovato il giusto incastro, lui è veramente una bella persona con valori e principi ed è educatissimo io ho molta stima però molto probabilmente caratterialmente non saremmo mai combaciati ma non gli faccio nessuna colpa ma nemmeno a me stessa. Non ero io sbagliata o lui sbagliata ma semplicemente non era la persona giusta per me.” Ed infine incalzata da Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa pensa delle altre due corteggiatrici di Flavio Ubirti, Martina Cardamone o Nicole Belloni e chi vede meglio accanto a lui come migliore scelta: “Non faccio il tifo perché entrambe sono prese…ho rivalutato Nicole e tifo entrambe. Spero che lui faccia una scelta di cuore.”