Angela Favolosa Cubista, ex di Uomini e Donne choc: “Ho pensato al suicidio”/ “Non ho soldi, mi arrangio…”

Uomini e Donne, Angela Favolosa Cubista e il suo passato choc: “Marito violento, mamma a 13 anni…”

Che fine ha fatto Angela Troina, che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto col soprannome di Angela Favolosa Cubista? La simpatica e scatenata dama del parterre Over ha compiuto 79 anni e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista a Fanpage, durante la quale ha raccontato momenti drammatici del suo passato.

Angela ha alle spalle un passato fatto di violenza e solitudine: “Ho fatto la fuitina a 12 anni. A 13 anni avevo un figlio. E lì è finita la mia gioventù. – ha raccontato l’ex dama – Mi sono chiusa in orfanotrofio con mio figlio, perché mio padre non mi voleva a casa. Voleva che lasciassi mio figlio.” La vita non è però migliorata negli anni successivi: “Mio marito era violento, alzava le mani, non lavorava, io ero impiegata alla Provincia. Si prendeva i miei soldini e se li spendeva. Ero abbandonata.”

La disperazione per Angela Favolosa Cubista era tale che è arrivata anche a pensare al suicidio: “Ero disperata. Mio marito mi aveva buttato fuori di casa.” Poi le cose sono migliorate grazie ad un nipote: “mi ha detto: ‘Sai che facciamo zia? Andiamo a ballare nelle discoteche’ e tutti i sabati e le domeniche andavamo a ballare la musica ‘tecnico’, la musica house e mi divertivo.”

Ad oggi Angela è rinata, tuttavia le difficoltà per lei non sono finite: “A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. – ha spiegato l’ex volto di Uomini e Donne, concludendo – Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi.”

