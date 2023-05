Angela Favolosa Cubista: “Gemma a Uomini e Donne? Si è montata la testa”/ “Maria…”

Angela Favolosa Cubista torna a parlare di Uomini e donne

Durante le prime edizioni del trono over di Uomini e Donne, in studio, accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari c’era anche Angela Troina, in arte Angela Favolosa Cubista che, con i suoi balli, intratteneva i telespettatori di canale 5 durante le varie fasi della trasmissione. Angela, poi, non ha più partecipato alla trasmissione e, a distanza di anni, in occasione del suo 79esimo compleanno, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage in cui ha parlato non solo della propria vita privata, ma anche di Uomini e Donne soffermandosi, in particolare, su Gemma Galgani e Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Maria De Filippi torna al passato?/ Vecchia formula per i troni...

“Gemma si è montata la testa. Ogni tanto ci sentiamo. Un giorno ho fatto un TikTok che ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Allora lei, invidiosa, mi ha chiamata, mi ha detto che ha visto che ho avuto tutto questo riscontro. Poi, non l’ho sentita più”, ha raccontato a Fanpage.

Angela Favolosa Cubista e il rapporto con Maria De Filippi

Angela Troina ricorda molto bene il periodo trascorso nel programma di Maria De Filippi e, rispetto a quello che accade oggi all’interno della trasmissione, ammette di vedere diversi cambiamenti. “Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara D’Urso”. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara“, racconta.

Soraia Ceruti e Luca Salatino: retroscena sull'addio?/ Lei: "Un giorno dirò tutto"

Infine, ha ammesso che se Maria la chiamasse nuovamente, tornerebbe volentieri a Uomini e Donne: “La saluterei, la bacerei, io le voglio sempre bene, perché è grazie a lei se sono diventata un personaggio. Non posso dire niente contro Maria De Filippi, lo giuro sui miei figli. Se mi chiamasse a Uomini e Donne ci andrei, ma non mi chiama, perché Maria è tutta d’un pezzo. Ma lo spero, le voglio bene”, riporta Fanpage.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri attacca Ida e Alessandro?/ L'aforisma sospetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA