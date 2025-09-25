Chi è Angela Figliè, la moglie di Zucchero. Dal matrimonio alla rottura, il cantante: "Sono stato massacrato e poi..."

Una storia d’amore lunga, vissuta e sofferta. Con la prima moglie Angela Figliè non è finita nel migliore dei modi, ma Zucchero ancora oggi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche se è tremendamente faticoso, poiché dopo la separazione sono volati stracci. “Mi ha massacrato”, ha raccontato il cantautore emiliano in una intervista rilasciata al Corriere.it. Però a suo modo la mia ex moglie Angela è stata fonte di ispirazione. “Ma ora vorrebbe i diritti di autore, per me è stato un grande amore ed un inferno”, le parole di Zucchero.

L’artista romagnolo ricorda il primo incontro con la sua ex compagna e ammette che a colpirlo furono i suoi occhi. “Era bellissima ma non sono mai riuscita a capirla, nemmeno ora. E’ impenetrabile e dura”, spiega il cantante.

Zucchero e i dubbi sulla sua ex compagna: “Mi domando se mi abbia mai amato”

Ancora oggi, probabilmente, non mancano i dissidi, ma Zucchero guarda al passato e conserva i ricordi più preziosi della sua storia con Angela Figliè. “Mi sono sposato quando avevo ventitré anni e lei era ancora più giovane. Mi aveva lasciato il giorno prima che partissi […] io le telefonavo e non rispondeva mai”, ricorda il cantautore emiliano.

Che poi tornò a trovarla per conquistarla, chiedendole la mano. E ancora, dopo il sì, la rottura. “Mi disse ‘ti lascio perché non ti amo più’ ma non so se mi abbia mai amato”, ricorda ancora Zucchero. Una storia d’amore particolare, di sicuro intensa e sofferta, ma non per questo meno autentica. Il cantante emiliano, ad ogni modo, ha voltato pagina da anni e si è rifatto una vita con Francesca Mozer, la sua attuale compagna, nonché mamma del figlio Adelmo Blue.