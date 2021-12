Angela Figliè e figlie Irene e Alice di Zucchero/ “Depresso dopo la separazione”

Angela Figliè, Irene e Alice sono la prima moglie e le figlie di Zucchero: un grande amore rovinato dalla gelosia della donna. Angela Figlié è stata la prima moglie del cantautore; un amore importante conclusosi non molto bene come ha rivelato proprio la voce di “Miserere”. Proprio il cantante, infatti, ha raccontato di essere caduto in depressione all’inizio degli anni ’90: “ho attraversato un periodo di depressione totale dopo la separazione dalla mia prima moglie. Stavo male ovunque fossi”. Zucchero con queste parole si è raccontato a cuore aperto dalla pagine di Sette, il settimanale del Corriere della Sera.

In quel frangente il cantautore torna a casa dei genitori, ma senza risolvere il suo problema. “Mio padre non aveva capito che avevo successo. Non ero più quello che suonava nelle balere e mi svegliava alla mattina alle 6 per farmi andare a lavorare nei campi con lui” – ha ricordato il cantante che è riuscito a salvarsi dalla depressione grazie all’aiuto dell’ex ministro Enrico Ferri che lo aiuto a trovare una casa a Pontremoli.

Zucchero e la depressione dopo il matrimonio con Angela Figliè

“Nel 1993 iniziai i lavori che mi aiutarono a uscire dalla depressione: mi tenevano il cervello occupato” – ha raccontato Zucchero – “all’inizio ci venivo nei fine settimana e nelle vacanze con mio fratello e le mie figlie. Nel 1998 è nato Blue, il mio terzo figlio, e dal 2000 con la mia compagna Francesca Mozer ci siamo trasferiti qui per crescerlo a contatto con la natura”. Nonostante tutto dall’amore e dal matrimonio con Angela Figlié sono nate le due figlie Alice e Irene. Essere figli di Zucchero non è una cosa facile, anche se il padre ha sottolineato: “dovranno imparare a conviverci, a trovare una propria identità. Io non posso insegnargli come si fa, non sono figlio di una persona famosa, loro lo sono. So che a volte non è facile. Alla mia figlia più grande, Alice, gli si avvicinò uno, voleva una storia, diceva, ma dopo un po’ le dà un cd: ‘Lo fai ascoltare a tuo padre?’. Lei lo ha lasciato dopo una settimana”.

