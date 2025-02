Angela Finocchiaro è una nota attrice italiana che sarà tra gli ospiti della trasmissione Splendida Cornice in onda questa sera sotto la conduzione di Geppi Cucciari. Un volto noto della tv e un’attrice del profondo Nord che ha trovato successo con vari film. Durante il programma parlerà del lavoro e di alcune curiosità sulla sua vita privata.

Angela Finocchiaro nasce a Milano il 20 Novembre 1955. La famiglia è originaria di Catania, almeno per quel che riguarda la madre. Inizia a lavorare giovanissima, la vediamo negli anni Settanta partecipare ad Opere teatrali come Quelli di Grock e parteciperà a varie opere. Un’artista capace di lavorare in vari ruoli, la vediamo sia come comica che in ruoli invece piuttosto drammatici.

Angela Finocchiaro si è raccontata qualche tempo fa ai microfoni del Corriere della Sera e ha svelato: “Perchè ho cominciato a fare l’attrice? Cercavo di fare qualcosa di diverso”, e la donna ha raccontato anche un suo dramma, nel 2010 si è operata per un cancro al seno e ha ricordato: “Per me è stato meglio operarmi subito, sono entrata in sala operatoria prima di Natale e ho deciso di risolvere subito. Il dopo però non è facile, il post operazione è subdolo”.

Angela Finocchiaro, una carriera in costante crescita e le ultime sulla vita privata

Costante ironia per una donna che poteva fare altro e Angela Finocchiaro racconta: “Mi ero iscritta a Medicina ma per i pazienti è andata meglio cosi”. Negli anni la gente ha iniziato ad ammirare la comicità di Angela Finocchiaro che ha raccontato: “Io non mi sentivo comica ma la gente rideva anche quando recitavo in opere drammatiche” e da li è arrivata la sua ascesa.

La donna – da buon milanese – è molto riservata sulla sua vita privata ma sappiamo che è sposata da anni con il marito di nome Danilo ed ha due figli di nome Nicolò e Nina, ormai oltre i 20 anni. Riguardo a loro Angela Finocchiaro si è lasciata andare: “Sono attempata, sono diventata madre dopo i 40 anni e sono molto apprensiva, lo ero tantissimo quando erano piccoli” e la donna ha poi proseguito:

“Quando erano piccoli ero molto apprensiva, mia madre diceva che se esci di casa la mattina e torni di sera ti è andata bene. Comunque li ho sopportati e in generale sono una mamma di una certa elasticità”. Infine Angela ha raccontato di non apprezzare la vecchiaia: “Invecchiare fa schifo, arrivare a cento anni per me è un incubo. E come attrice le proposte scarseggiano”. E infine sul sogno l’attrice chiude: “Vorrei divertirmi e ridere insieme ai miei coetanei. Quando ero piccola vedevo i vecchi e pensavo fosse palloso ora penso sia un gran bel rifugio”.