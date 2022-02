Angela, in coma dopo bypass gastrico/ Papà “dimagrita troppo, ha 20% di possibilità…”

La storia di Angela, una giovane donna 28enne di Caserta che lotta tra la vita e la morte, è stata narrata oggi nel corso de La Vita in diretta, durante la quale è intervenuto il padre Mario. Angela è finita in coma dopo essersi sottoposta ad un intervento per perdere peso. Si trattava di un intervento di bypass gastrico per dimagrire ma adesso la sua vita è appesa ad un filo. Era il marzo dello scorso anno quando Angela decise di sottoporsi all’intervento in una clinica abruzzese: “Quando siamo tornati lei mi disse ‘papà c’è stato un piccolo problema in sala operatoria’”. Il padre ha poi svelato tutta una serie di strane situazioni nelle quali la figlia sveniva davanti ai suoi figli.

In pochi mesi la donna aveva perso ben 60 chili: “Secondo me era dimezzata in 3-4 mesi, con le ossa da fuori. Mia figlia stava con noi a tavola ma non mangiava”. A gennaio si è reso necessario un nuovo ricovero ed una nuova operazione in una clinica in provincia di Caserta. Il medico è lo stesso che l’aveva operata la prima volta. “Angela stava dimagrendo troppo”, ha raccontato il padre. Dopo venti giorni però la situazione è precipitata e Angela viene trasferita d’urgenza all’ospedale di Caserta, in terapia intensiva, dove è stata sottoposta ad ulteriori due interventi in pochi giorni.

Angela in coma per dimagrire, “possibilità di sopravvivenza intorno al 20%”

Ad intervenire ai microfoni della trasmissione di Rai1, è stato anche lo zio di Angela che ha aggiunto: “Da quello che ho capito si parla di una percentuale di sopravvivenza intorno al 20%”. La situazione è molto grave dal momento che alcuni organi sono ormai compromessi a causa della setticemia. L’avvocato Crisileo è stato incaricato dal marito di Angela di denunciare quanto sta accadendo: “Intravedo delle responsabilità e ipotizzo delle lesioni personali gravissime addirittura, con indebolimento di tutti gli organi”. Angela è una mamma di tre bambini di 2, 5 e 7 anni che ad oggi continuano a chiedere notizie della loro madre. “I più grandicelli hanno capito”, ha commentato il padre della donna.

In merito alle condizioni attuali della donna, l’inviata de La vita in diretta ha commentato: “Ha superato la seconda notte ma è sempre nel suo letto della rianimazione, intubata. Le hanno dato il 20-30% di possibilità di sopravvivenza. Questa è la verità su Angela. Ovviamente si spera, si prega, e quello che stanno continuando a fare è mantenere vivo il ricordo con i figli piccolini che chiedono della mamma”.



