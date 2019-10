Angela Lansbury compie 94 anni/ La Signora in Giallo celebrata sui social: “un mito”

Oggi, mercoledì 16 ottobre, Angela Lansbury compie 94 anni. L’attrice, conosciuta in tutto il mondo come La signora in giallo, ha alle spalle una lunghissima carriera fatta di grandi successi anche se il suo nome è accostato principalmente all’investigatrice in gonnella più famosa della televisione. Il compleanno di Angela Lansbury è già in tendenza su Twitter. I 94 anni dell’attrice, infatti, stanno conquistando i social con gli utenti che, in ogni parte del mondo, stanno dedicando un pensiero, anche divertente, al compleanno della Signora in giallo. “Ho visto angela lansbury in tendenza e già avevo il magone perchè un mio idolo, poi ho aperto le tendenze e mi sono ricordata che è immortale e non mi devo preoccupare”, scrive un utente su Twitter. E ancora: “Buon compleanno al mio mito da bambina la grandissima Angela Lansbury. Non c’era un pomeriggio dopo scuola che non lo passassi a risolvere omicidi con lei”, “Auguri ad una signora attrice, un mito, un’icona di stile ed educazione: Angela Lansbury”, cinguettano gli utenti.



ANGELA LANSBURY COMPIE 94 ANNI: I FILM DELLA SIGNORA IN GIALLO

Angela Lansbury è considerata un vero mito del cinema internazionale. Nella sua lunga e straordinaria carriera, infatti, sono tanti i film di successo in cui ha recitato. Il successo de La signora in giallo le è valso ben quattro Golden Globe. Tuttavia, proprio la serie tv che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo ha offuscato gli altri successi di questa straordinaria artista. La Lansbury, infatti, è stata candidata tre volte agli Oscar e nel 2013 l’Academy le ha assegnato l’Oscar alla carriera. Inoltre ha ottenuto cinque Tony Award per la carriera teatrale. Tra i suoi film di maggior successo si ricordano Angoscia del 1944, Il ritratto di Dorian Gray del 1945, Sansone e Dalila del 1949, Il giullare del re del 1958, Assassinio sul Nilo del 1978 e tanti altri. Una carriera straordinaria, dunque, quella della Signora in giallo il cui compleanno non passa mai inosservato.

ho visto angela lansbury in tendenza e già avevo il magone perchè un mio idolo, poi ho aperto le tendenze e mi sono ricordata che è immortale e non mi devo preoccupare — 🎃 (@cauIdronf) October 16, 2019

Buon compleanno al mio mito da bambina la grandissima Angela Lansbury 🎉

Non c’era un pomeriggio dopo scuola che non lo passassi a risolvere omicidi con lei. pic.twitter.com/jHuLLfpCDG — Vιяgι♡ ☀️🗝 opɹıǝʍ (@dreamhope13) October 16, 2019

Auguri ad una signora attrice, un mito una icona di stile ed educazione: Angela Lansbury — Anto (@anto5stars) October 16, 2019

Happy 94th birthday to Angela Lansbury!🎉 She starred in Mame on Broadway alongside Bea Arthur and the two remained lifelong friends. #GoldenGirls #angelalansbury #BeaArthur https://t.co/6Td8mxPrkf — 👻Claire S. Pumpkins🎃 (@clairebearian) October 16, 2019





