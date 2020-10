Angela Lansbury/ L’attrice de la Signora in Giallo compie 95 anni, di cui 75 sul set

Compie oggi 95 anni Angela Lansbury, quella che più comunemente è conosciuta in italia come “La Signora in Giallo”. L’attrice che interpreta Jessica Fletcher, la scrittrice/detective protagonista della serie tv ambientata a Cabot Cove, spegne oggi ben 95 candeline. Angela Lansbury nasceva infatti a Londra il 16 ottobre del 1925, e di questi 95 anni ne ha passati la maggior parte sul set, tenendo conto che ha esordito per il piccolo e grande schermo fin da giovanissima, quando aveva 18 anni. L’attrice londinese viene ricordata in particolare per “Murder she wrote”, ma nella sua lunghissima carriera è stata protagonista di numerosi film, come ad esempio “Angoscia”, “Sansone e Dalila”, “Va’ e uccidi”, ma anche il film di Walt Disney “Pomi d’ottone e manici di scopa”. Come ricorda RaiNews.it, ha recitato a fianco di mostri sacri del cinema come Liz Taylor, Peter Ustinov, Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincent Minnelli e Frank Sinatra.

ANGELA LANSBURY FESTEGGIA OGGI 95 ANNI: I NUMEROSI I PREMI VINTI IN CARRIERA

Angela Lansbury festeggia quest’anno 95 anni, e nel contempo, 75 di carriera, molti dei quali passati a New York, nei vari teatri e palcoscenici della Grande Mela, la città dove la stessa si trasferì durante la guerra dopo aver lasciato l’Inghilterra. La sua fama la deve in particolare a “La Signora in giallo”, per la quale Angela Lansbury volle dei dettagli precisi su come sarebbe stata la serie tv prima di firmare il contratto, stabilendo che non vi sarebbero dovuto essere scene di sangue, incidenti d’automobile, o violenza gratuita, e di fatto l’attrice è stata esaudita. Grazie al ruolo di scrittrice/detective ha ottenuto 4 Golden Globe, e 12 nomination agli Emmy senza però mai vincere. Ha inoltre ottenuto un Oscar alla carriera, altri 2 Golden Globe, 5 Tony Award e il titolo conferitole dalla Regina Elisabetta nel 2014 di Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.



