Angela Lippi, chi è la prima moglie di Pippo Baudo: dalla loro relazione è nata la figlia Tiziana

Ancora prima dello speciale incontro con Katia Ricciarelli e dell’amore travolgente vissuto dalla coppia, nella vita di Pippo Baudo ci fu un’altra donna molto importante, parliamo di Angela Lippi. La donna è stata la prima vera compagna di vita del noto conduttore di 13 Festival di Sanremo. Riguardo alla storia d’amore naufragata con Angela, Baudo disse con una vena di malinconia: “Ora so che non è eterno. Che è delusione, è amarezza, che è un ricordo bellissimo”.

Per la prima volta i due si incontrarono intorno all’inizio degli anno 60′, dando poi vita a una relazione chiusa dopo cinque anni di amore, anche se il divorzio ufficiale avvenne nel 1983. Non è mai stata fatta chiarezza sui motivi che portarono alla separazione tra Pippo Baudo e la prima moglie Angela Lippi, quello che sappiamo con certezza è che poi la strada del compianto conduttore si è incrociata con quella di Katia Ricciarelli. Dalla storia d’amore tra Pippo Baudo e Angela Lippi è però nata una figlia, Tiziana, venuta al mondo nel 1970.

Pippo Baudo e l’amore con Mirella Adinolfi

Un altro grande amore della vita di Pippo Baudo è stato quello vissuto con Mirella Adinolfi, dalla loro relazione nacque un figlio, Alessandro, riconosciuto dal conduttore solo nel 2000 in seguito a un test del DNA. Per tanto tempo, infatti, Alessandro credette che il vero padre era Tullio.

“Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio Formosa” ha detto riguardo al marito precedente della madre Mirella. Dopo tempo è venuta a galla la verità anche su Alessandro, con Pippo Baudo che ha riconosciuto il ragazzo, fratellastro di Tiziana. Nel 2010 Tiziana ha reso nonni Pippo Baudo e Angela, visto che sono nati i gemelli Nicholas e Nicole.

