Chi è Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo: ‘mistero’ sul perchè si sono lasciati e curiosità sulla vita privata e professionale.

Non è stato un matrimonio molto chiacchierato quello tra Pippo Baudo e la sua prima moglie Angela Lippi, forse anche per la durata breve della liaison che è comunque rimasta nel cuore del compianto conduttore in quanto intensa e viscerale. Il primo incontro risale agli anni sessanta, decade che coincide anche con le nozze della coppia che, appena 5 anni dopo, decise di prendere strade diverse ultimando il divorzio. Angela Lippi – prima moglie di Pippo Baudo – diede alla luce la prima figlia del conduttore: Tiziana, diventata a sua volta mamma nel 2010 con la nascita dei gemelli Nicholas e Nicole rendendo così nonni i due ex coniugi.

Nel tempo Angela Lippi – prima moglie di Pippo Baudo – non rimasta al centro dell’attenzione mediatica. La priorità è sempre stata la riservatezza, l’attenzione verso la famiglia e in particolare la crescita della figlia nata dal matrimonio con il compianto conduttore, Tiziana. “E’ pur sempre la nonna dei miei nipoti”, raccontava Baudo in un’intervista del passato raccontando di come a distanza di decenni abbia mantenuto un rapporto florido e felice con la sua prima moglie a prescindere dalle ragioni e dal perchè si sono lasciati. A tal proposito infatti vige il mistero: il divorzio ufficiale risale al 1983 ma entrambi hanno sempre dimostrato grande attenzione alla privacy e alla riservatezza, evitando di rendere note anche le vicissitudini alla base del perchè si sono lasciati.

Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo: la passione per la musica e cosa fa oggi

Ma oltre alle curiosità riguardanti il loro rapporto ai tempi del matrimonio e nei decenni successivi al divorzio, cosa sappiamo su Angela Lippi prima moglie di Pippo Baudo? Ai tempi dell’incontro e della liaison con il compianto conduttore si dilettava nel mondo della musica; una passione che ha coltivato di pari passo con la famiglia anche negli anni a seguire con la pubblicazione di alcuni dischi dal discreto successo. Pur non dominando la scena nel mondo artistico e nello showbiz, è lecito credere che Angela Lippi – prima moglie di Pippo Baudo – abbia continuato a lavorare nel mondo della musica.