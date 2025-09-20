Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo: insieme dagli anni Sessanta, hanno avuto una figlia, Tiziana, nata nel 1970

Nella vita di Pippo Baudo ci sono state diverse donne e due mogli. La prima è Angela Lippi, classe 1944: i due si sono sposati negli anni Sessanta e sono stati insieme per circa dieci anni, anche se il divorzio ufficiale è arrivato solamente nel 1983. Durante il loro matrimonio, durato una decina d’anni, Pippo Baudo e la moglie Angela hanno avuto una figlia. I due sono diventati genitori di Tiziana, nata nel 1970. Per Angela si è trattato della prima figlia, mentre per Pippo della seconda: il conduttore era infatti già papà di un ragazzo, Alessandro, nato nel 1962 ma riconosciuto molto più avanti dal re della televisione italiana.

Come dicevamo Angela Lippi, la prima moglie di Pippo Baudo, è stata con il conduttore una decina d’anni. Sono poche le informazioni sulla donna e sul loro rapporto: i due, infatti, hanno vissuto il loro amore in maniera discreta e riservata. All’epoca, infatti, Pippo non era al centro dei gossip: ha vissuto il suo matrimonio con Angela in maniera privata, senza parlarne pubblicamente. Allo stesso modo sono pochissime le informazioni sulla donna. I due si sono infatti lasciati qualche anno dopo la nascita della figlia: il divorzio, però, è arrivato solamente molto più tardi. Non è chiaro perché sia terminato il rapporto tra i due: forse la propensione e l’impegno sul lavoro di Baudo ha portato alla rottura.

Non sono molte le informazioni sul rapporto tra Pippo Baudo e Angela Lippi, che non hanno mai reso noto molto del loro amore. I tempi, infatti, erano sicuramente diversi e l’attenzione mediatica era minore. I due si sono lasciati dieci anni dopo circa il loro “sì”. I due, comunque, sembrano rimasti in buoni rapporti dopo l’addio, anche per via della figlia avuta insieme, Tiziana, che hanno cercato di tutelare. I due sono diventati nonni di due bambini, Nicole e Nicholas, nel 2010: questo ha fortificato il loro rapporto.