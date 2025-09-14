Angela Lippi, prima moglie e Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo: il matrimonio negli anni Sessanta, poi la nascita della prima figlia. Anni prima...

Il primo matrimonio di Pippo Baudo è stato quello con Angela Lippi, con la quale ha messo al mondo la sua prima figlia, Tiziana, nata nel 1970. Un matrimonio, quello tra Pippo e Angela, che non ha mai dato modo di chiacchierare e fare gossip in merito: i due sono stati molto riservati e hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, anche perché all’epoca Pippo era all’inizio della sua carriera. Insieme, Baudo e la moglie hanno avuto una figlia, Tiziana: una donna che aveva con il papà un rapporto davvero stretto, tanto da diventare la sua assistente e segretaria a lungo, lavorando braccio a braccio con il padre. La prima moglie di Pippo Baudo e il conduttore si sarebbero conosciuti all’inizio degli anni sessanta e sposati poco dopo, mettendo al mondo Tiziana nel 1970.

Dina Minna, assistente di Pippo Baudo/ "Per me era come un padre". 10 milioni di eredità

Pochi anni dopo, poi, il divorzio: la loro storia, breve e fugace, ha lasciato però lo splendido ricordo di una figlia insieme. Tiziana, la figlia di Pippo Baudo, è diventata mamma a sua volta nel 2010 con i gemelli Nicholas e Nicole. Non è chiaro che lavoro facesse Angela Lippi né cosa faccia ora: a quanto pare, però, i due sono rimasti in buoni rapporti per amore di Tiziana ma soprattutto dei nipotini nati nel 2010. “È pur sempre la nonna dei miei nipoti” ha affermato in un’occasione il conduttore originario di Militello, in Sicilia.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo perché si sono lasciati? "Finito il dialogo"/ "Commessi errori"

Angela Lippi, prima moglie e Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo

Non solo Tiziana: Pippo Baudo ha avuto anche un altro figlio prima che nascesse la bambina dall’amore con Angela Lippi. Si tratta di Alessandro, che il conduttore ha riconosciuto solamente diversi anni dopo la sua nascita. Alessandro è infatti nato nel 1962 dalla storia di Baudo con Mirella Adinolfi, all’epoca sposata con un dirigente RAI. Dopo la sua nascita, la mamma e il marito si sono trasferiti prima in Canada e poi in Australia. Quando lui ha conosciuto il suo vero padre, era convinto che fosse uno zio. “Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene, anche se sapere chi fosse davvero è stato un po’ uno shock” ha confessato.