Angela Lippi, prima moglie Pippo Baudo/ “Nei momenti difficili? Solo io…”

Pippo Baudo compie 83 anni e ne mette in cantina 60 di carriera ma nella sua vita non c’è stato solo il lavoro, almeno non del tutto. Il siciliano si è dato da fare anche in amore ma se dobbiamo tirare le somme della sua vita privata sicuramente non possiamo non iniziare da lei, Angela Lippi, la prima moglie del conduttore, colei che le ha regalato la figlia Tiziana e adesso sua compagna anche nell’avventura di essere nonni. Proprio lei è la donna che gli è stata accanto non solo adesso ma anche ai primi albori della sua carriera e, quindi, nei momenti difficili e di maggiore sacrificio. Lei stessa una volta disse: “Per me è l’uomo che amo e tanto mi basta”. Ma all’epoca non sapeva ancora che il loro matrimonio sarebbe naufragato in futuro, adesso il suo pensiero è ancora lo stesso? Siamo sicuri di sì visto che riescono ad essere nonni e a fare “famiglia” intorno alla figlia Tiziana. (Hedda Hopper)

Il legame con Angela è sereno?

Angela Lippi è la prima moglie di Pippo Baudo. I due, che si sono uniti in matrimonio negli anni ’60, nel 1970 hanno avuto una figlia, Tiziana, che nel 2010 ha reso entrambi nonni dando alla luce i due gemelli, Nicholas e Nicole. Dopo l’idillio, durato circa cinque anni, la coppia si è separata per poi divorziare: nel 1983, infatti, il celebre conduttore ha sposato in seconde nozze Katia Ricciarelli, soprano e attrice italiana dal quale si è separato nel 2004. A differenza del rapporto che oggi lo lega alla Ricciarelli, Baudo ha confermato che il suo legame con Angela Lippi è sereno: “La vedo spesso – ha rivelato negli mesi scorsi a L’Intervista di Maurizio Costanzo – È pur sempre la nonna dei miei nipoti”; e sui matrimoni ormai conclusi, nati da quell’amore puro e travolgente, ha svelato: “Ora so che non è eterno. Che è delusione, è amarezza, che è un ricordo bellissimo”.

Angela Lippi, prima moglie di Pippo BaudO: “Un rapporto di stima e affetto”

Oggi Angela Lippi e Pippo Baudo condividono la gioia di essere nonni dei due gemelli nati dal matrimonio della figlia Tiziana con il celebre speaker radiofonico Mirko Mengozzi. A parlare di loro è stata proprio Tiziana Baudo, che in passato ha rilasciato un’intervista al Quotidiano.net a pochi mesi dalle sue nozze da sogno: “Loro sono le mie colonne portanti – ha spiegato la figlia di Pippo Baudo e Angela Lippi – Hanno uno splendido rapporto di stima e affetto e nel giorno delle nozze hanno vissuto e condiviso insieme l’emozione e la commozione del momento”. La serenità dei suoi genitori ha inoltre reso uniche le sue nozze, per questo Tiziana ha confermato: “E’ stato un giorno indimenticabile!”. Per il matrimonio, nel 2010, Tiziana Baudo ha voluto omaggiare i suoi amati genitori scegliendo di celebrare il rito Sant’Ambrogio, la chiesa nella quale i suoi cari si erano uniti in matrimonio ben 39 anni prima.



